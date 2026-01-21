Wanda Nara está "muy cerca" de un cantante argentino.

El presente sentimental de Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa luego de confirmarse su separación de Martín Migueles. Aunque ambos dijeron públicamente que el vínculo terminó en buenos términos, en las últimas horas comenzaron a circular versiones que indican que la conductora estaría nuevamente cerca de un cantante con el que ya tuvo historia.

Según se comentó al aire de SQP (América TV), el nombre que vuelve a aparecer es el de L-Gante. El panelista Martín Salwe aseguró que el contacto entre ambos nunca se cortó del todo y que, en este último tiempo, los mensajes se intensificaron.“Wanda y L-Gante nunca dejaron de hablarse”, afirmó Salwe, quien explicó que la información proviene de una fuente “muy confidente” del entorno íntimo de los protagonistas.

Según relató, el vínculo se mantiene con la lógica de idas y vueltas típica de una relación inestable. “Por momentos se bloquean, se desbloquean, hablan, histeriquean; pero hay comunicación”, detalló. El dato que encendió las alarmas llegó después. De acuerdo al panelista, desde el círculo cercano a ambos le advirtieron: “Están más cerca que nunca. Tené cuidado con lo que pueda pasar este fin de semana”. En ese marco, Salwe aportó un elemento clave sobre la agenda del cantante. “L-Gante va a estar de gira por Santa Fe, pero puede ser que vuelva a Buenos Aires y haya un encuentro con Wanda”, deslizó, alimentando las versiones de un reencuentro.

Qué se sabe del presente sentimental de Wanda Nara

Pero el comentario más filoso llegó cuando el periodista reveló qué habría dicho Wanda sobre su ex pareja en una charla privada con Elián Valenzuela. “‘Martín Migueles no es más mi pareja, ahora es mi chofer’”, habría expresado la mediática, según contó Salwe. Y agregó otra frase que sorprendió por su crudeza: “‘Y para mis hijos es el entrenador’”.