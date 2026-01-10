Revelan por qué Wanda Nara decidió dejar a Martín Migueles: "Le encanta las..."

Wanda Nara dejó a Martin Migueles.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmarse su separación de Martín Migueles, luego de unas vacaciones que estuvieron marcadas por rumores de infidelidad, tensión con la prensa y episodios que terminaron acelerando el final de la relación. Aunque ninguno de los dos había dado detalles públicos sobre la ruptura, en las últimas horas comenzaron a trascender los verdaderos motivos que habrían llevado a la conductora a tomar la decisión.

Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, la ruptura fue una determinación exclusiva de Wanda. De acuerdo a la información que le llegó desde el entorno de la pareja, la empresaria se cansó de una serie de actitudes de Migueles que venían generándole incomodidad desde hacía tiempo.

¿Por qué Wanda Nara dejó a Migueles?

El periodista reveló que: “La que corta la relación es Wanda. Lo dejó porque le cansó el combo con el que venía él: los rumores de infidelidad, su cholulismo desmesurado porque le encantan las famosas, sumado a lo judicial”, aseguró el periodista.

Etchegoven agregó que la conductora de MasterChef Celebrity se habría enterado de una situación que no tendría marcha atrás y que terminó de quebrar el

vinculo. "Wanda lo deja porque se habría enterado de algo que no tiene vuelta atrás. Lo que pasó en estos dias con su ex no le gustó para nada y se sintió usada", explicó, sin dar mayores precisiones sobre ese episodio.

En la misma línea, el periodista sostuvo que Wanda comenzó a sentir que Migueles estaba con ella más por lo que representa públicamente que por un vínculo genuino. "Ella sentía que él estaba con ella por quién es y no por algo sentimental. Me dicen también que se enteró de algo grave, pero no me especifican qué. Y lo que pasó en Uruguay con el periodista Gustavo Descalzi fue la gota que rebalsó el vaso", detalló.

¿Cómo atraviesa Wanda Nara el momento tras la separación?

Luego de seis meses de relación, la ruptura también estaría impactando en el ánimo de la conductora en pleno rodaje de MasterChef Celebrity, Ximena Capristo contó en Sálvese quien pueda que desde el entorno del programa le hicieron llegar información sobre el delicado momento emocional que estaría atravesando Wanda.

Wanda Nara vive un mal momento.

“Me dijeron que Wanda no estaría muy bien de humor. Estaba bastante infumable, esa es la palabra que utilizaron. No la querían dejar sola porque realmente no la veían bien”, relató la panelista. Además, remarcó que la separación la estaría afectando más de lo que se esperaba: “Es muy difícil estar en mal estado anímico y tener que laburar, verte espléndida, ser graciosa, divertida y ocurrente”.

Capristo también llamó la atención sobre un pedido puntual que habría hecho la conductora en el set: “No quería que le hablen”. En tono de broma, Augusto “Tartu” Tartúfoli sumó: “¿Quién es Luis Miguel? ¡No quería que la miren a los ojos!”, intentando descomprimir una situación que, puertas adentro, estaría siendo bastante tensa.