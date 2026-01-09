Alerta por lo que contaron de Wanda Nara tras su separación de Martín Migueles.

La confirmación de la ruptura entre Wanda Nara y el empresario Martín Migueles no solo tuvo repercusiones mediáticas, sino que impactó de lleno en el ámbito laboral de la empresaria. Según trascendió en las últimas horas, las grabaciones de MasterChef Celebrity se volvieron un escenario complicado debido al estado emocional de su conductora, quien estaría atravesando el duelo con muy pocas pulgas.

La información llegó de la mano de Ximena Capristo en el programa Sálvese Quien Pueda, por América TV. La panelista, que tiene línea directa con gente del canal, fue brutalmente honesta al transmitir lo que se dice en los pasillos: "Infumable es la palabra que utilizan acá cuando me pasan la data".

Sin embargo, Capristo aclaró que detrás de ese mal humor hay una tristeza profunda que encendió las alarmas del equipo. "No la querían dejar sola porque realmente no la veían bien", explicó, señalando que la separación "le está afectando bastante". El nivel de angustia sería tal que, en ciertos momentos, la orden tácita fue de aislamiento total: "No quería ni que le hablen".

Ante este panorama, Carla Conte aportó una mirada empática sobre la exigencia de estar al frente de un show de entretenimiento en medio de una crisis personal: "Es muy difícil estar en mal estado anímico y tener que laburar, ser graciosa, verte espléndida y ocurrente".

La filtración que hizo la producción

Por su parte, Tartu fue más pragmático y analizó la gravedad de la filtración interna. Fiel a su estilo, sentenció: "Uno conoce a las producciones... cuando un productor te dice que estás 'infumable', es mucho".