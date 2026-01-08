Wanda Nara terminó con Martín Migueles.

Yanina Latorre anunció este miércoles 7 de enero en Sálvese Quien Pueda una ruptura más que contundente para el mundo de la televisión argentina: la de Wanda Nara y Martín Migueles, días después de que se conocieran los chats subidos de tono de este último con su expareja, Claudia Ciardone.

La expanelista de LAM no solo reveló que ya no están juntos, sino que evidenció que llevan una semana alejados y indicó los diferentes motivos que llevaron a este desenlace.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la separación de Wanda Nara con Martín Migueles

Wanda Nara junto a Martín Migueles.

"Se separaron hace una semana, en Punta del Este. Cuando contamos todo lo de Ciardone a ella le afectó. Obviamente, él le mintió y ella en ese momento lo dejó", explicó la esposa de Diego Latorre, quien explicó que "ella no quería blanquearlo rápido porque no se quería envolver de un día para el otro y estaban los chicos en el medio".

Por otra parte, mencionó que "él ahora está cual arrastrado, rogándole de volver, que le va a demostrar que no es verdad... ¿qué le va a demostrar? pedazo de atrevido. Ciardone no mintió, ¿qué necesidad tenía de inventar todo eso?". Luego de que el panel deliberara respecto a la veracidad de las conversaciones con Ciardone, acordando de forma unánime que le creían, Yanina observó: "Es que aparte hay chats y está el audio. ¿Ciardone por qué debería mentir? Ella no está ni en mediática, ni tiene que vender algo, no es que quiere volver al medio".

Respecto a por qué Wanda decidió sostener por redes sociales que aún seguían en pareja, opinó: "Creo que le molesta quedar como que le volvieron a mentir. Igual, yo hoy hablé con alguien del entorno de ella muy cercano y le dije que ni se preocupe. Cualquiera puede conocer un tipo y en dos, tres meses, darse cuenta que es un boludo. No es el marido de toda la vida".

Finalmente, sostuvo que "lo grave es lo turbio que es él" y que la expareja de Mauro Icardi y Maxi López "ahora empezó a averiguar" sobre él.