Ex de la China Suárez sorprendió a Wanda Nara con un regalo y desató todo tipo de rumores

Wanda Nara mostró el regalo que le hizo un ex de la China.

La nueva etapa de MasterChef Celebrity no solo elevó la tensión dentro de las cocinas, sino que también volvió a poner el foco en los vínculos cruzados que rodean al reality. En plena instancia de repechaje, la llegada de un ex de Eugenia "La China" Suárez al programa de Telefe despertó curiosidad desde el primer momento por su historia sentimental y las conexiones inevitables con la conductora del ciclo.

Se trata de Rusherking, cantante y expareja de la China Suárez, actual novia de Mauro Icardi, exmarido de Wanda Nara. Con ese mapa afectivo como telón de fondo, cualquier gesto cobra una lectura especial y, en las últimas horas, una simple acción terminó desatando todo tipo de rumores.

¿Cuál fue el regalo que Rusherking le hizo a Wanda Nara?

Fue la propia Wanda quien encendió la mecha al compartir en sus historias de Instagram un lujoso regalo recibido por parte de Rusherking. En la imagen se pudo ver una bolsa de la marca Sarkany y dos carteras de alto perfil apoyadas sobre un sillón verde. El mensaje fue breve pero suficiente para alimentar la especulación: “Gracias @rusherking”.

El posteo de Wanda Nara y Rusherking.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y comenzaron las interpretaciones sobre una posible cercanía entre ambos, más allá del vínculo laboral. Sin embargo, el propio cantante decidió salir a aclarar la situación y bajarle el tono a cualquier versión romántica que empezaba a circular.

La explicación de Rusherking

Con humor e ironía, Rusherking explicó que el obsequio no tenía ninguna connotación personal. “Le regalé a Wanda y a los jurados nuestros zapatos Ricky Sarkany. Como soborno así me hacen pasar”, escribió en sus redes, dejando en claro que se trató de una acción promocional vinculada al programa y no de un gesto especial hacia la conductora.

Wanda Nara y Rusherking tienen sus cruces en MasterChef.

El episodio se dio en una semana clave del reality, marcada por el regreso de exparticipantes y la incorporación de nuevas figuras que buscan una segunda oportunidad en la competencia. En ese contexto, la interacción entre Wanda Nara y Rusherking volvió a quedar bajo la lupa, más aún después de un intercambio al aire en el que la conductora le consultó por la relación de su ex con la China Suárez, generando un momento incómodo que rápidamente se viralizó.