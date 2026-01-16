Graciela Alfano se la pudrió sin filtros a Wanda Nara por Masterchef Celebrity: "Bajo".

La guerra de divas sumó un nuevo capítulo y esta vez fue Graciela Alfano quien salió con los tapones de punta. En su paso por el stream de la TV Pública, La Posta del Espectáculo, la exvedette analizó la televisión actual y fue lapidaria con el desempeño de Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

Lejos de la corrección política, Alfano diagnosticó una crisis en el programa más visto de la tele. "Es un rating bajo. Yo sé que el año que viene ya Wanda no va a estar... Son ratings que están muy bajos, hay que capturar público, los anunciantes quieren que suban los números", disparó sin anestesia.

Graciela no solo pronosticó la salida de la mediática (mencionando a Verónica Lozano como posible reemplazo), sino que se autopostuló para levantar la puntería del ciclo: "En algún momento me gustaría a mí conducir. Vamos a levantar el rating de eso. A mí me encanta, porque yo sé hacer el show".

Además, marcó una fuerte diferencia profesional con la actual conductora a la hora de armar los equipos. Mientras que a Wanda se la acusa de rodearse de gente de su entorno o conflictos personales (como Maxi López), Alfano sacó chapa de su trayectoria: "Hay personas que necesitan elegir con quiénes trabajar. Yo trabajo con cualquiera, con quien me pongan, yo hago rating. Que venga el que quiera".

Antecedentes de una guerra fría

Este ataque directo a la faceta laboral de Wanda se suma a los chispazos personales que vienen teniendo. Cabe recordar la reciente polémica en redes, donde Nara insinuó tener "24 cm de razones para estar relajada" y Alfano le respondió con una foto de Pinocho y una frase letal: "Algunas lo que tienen de 24 cm es la nariz", tratándola de mentirosa ante la opinión pública.