Graciela Alfano sorprendió al dar nuevos detalles sobre su "relación" con Macri: "En la cama"

Graciela Alfano sorprendió al dar nuevos detalles sobre su "relación" con Macri.

Con la soltería de Mauricio Macri confirmada, los archivos y los viejos amores vuelven a cobrar vida, pero nadie esperaba la contundencia de Graciela Alfano. La mediática habló con La Nación Más y, fiel a su estilo desinhibido, recordó el romance que mantuvo con el exmandatario hace años.

Lejos de la imagen acartonada que suele mostrar en la política, Alfano describió a un Macri desconocido para el público. "Conmigo ha sido siempre un tipo totalmente diferente de lo que cuentan. Es un tipo muy divertido, nos llevamos realmente muy bien", aseguró sobre el vínculo que, según confesó, duró "varios años".

Sin embargo, el momento más fuerte de la entrevista llegó cuando Graciela profundizó en la química física que tenían. Sin ponerse colorada, lanzó una infidencia letal: "Se le ocurre cada cosa en la cama... Unas cosas increíbles, me parece fabuloso".

Ante la sorpresa del piso, la ex integrante del jurado del Bailando se atajó criticando la moralina social: "Viste que yo no tengo mucho respeto a la sociedad pacata. La pacatería me aburre".

Qué pasará ahora

Ahora que el expresidente está nuevamente soltero, Alfano no ocultó su entusiasmo por la posibilidad de volver a verlo. "Me encanta ir a comer con él", admitió con una sonrisa pícara. Cuando le preguntaron si podría haber una segunda vuelta amorosa, Graciela eligió el misterio, dejando todas las opciones sobre la mesa: "Después, ¿qué sé yo lo que puede pasar? Contaremos después, pero me parece fabuloso".