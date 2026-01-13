Graciela Alfano habló nuevamente sobre Mauricio Macri.

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron luego de 15 años de matrimonio. Fue la empresaria textil quien decidió hacerlo oficial, a través de una historia de Instagram, luego de que la información trascendiera en los diferentes medios de comunicación.

Apenas horas después, se empezó a rumorear que Juana Viale habría sido una suerte de tercera en discordia, algo que la presentadora negó rotundamente. Sin embargo, cierto es que hay una mujer que, aprovechando que el exmandatario está ahora soltero, se habría acercado a él con sumo interés: Graciela Alfano. La exvedette mencionó al pasar, en diálogo con El Diario de Mariana, que el ex jefe de estado le había enviado un mensaje a las 4 de la mañana para invitarla a cenar, algo a lo cual accedió. Este martes, en Radio 10, se explayó aún más sobre lo que opina de quien alguna vez llevó las riendas de Boca Juniors.

¿Qué dijo Graciela Alfano de Mauricio Macri?

“Quedamos en ir a comer con Macri. Uno va a comer. Yo no sé si se confundieron las palabras, porque creo que algunos entendieron que quedamos en comernos. Quiero decir que no va a ser mi plato principal”, mencionó la actriz, despertando las risas del panel. "Nos queremos hace muchos años, hemos tenido una relación hace 30 años que duró siete y pasaron cosas muy divertidas", añadió picante, para luego señalar que "con Mauricio tenemos mucho humor, nos reímos mucho, es un hombre muy inteligente".

Respecto a si cree que puede resurgir el amor en ese encuentro, confesó: "No descarto absolutamente nada. Soy una persona muy del ahora. Veo lo que siento, veo qué sucede y, si sucede, qué alegría. Estamos hablando de dos personas que van a comer, que están solteras, que pueden hacer lo que se les da la gana". Por otra parte, cayó en un mensaje con doble sentido al querer hablar de donaciones que alguna vez él le hizo a ella: "Cuando llegó a Boca, una de las primeras cosas que hizo fue regalar esas pelotas, unas lindas pelotas… por favor, estoy hablando de las pelotas de fútbol, porque después sacamos de contexto. No estoy hablando del cuerpo del señor Macri, que es muy lindo y como hombre me encanta".

Finalmente, ponderó: “Yo tengo otra experiencia total de parte de él. Es generoso, inteligente, tiene humor, me entiende y entiende a la mujer. Es un hombre que no es intolerante, se puede hablar: uno le explica cosas y habla, tiene buena comunicación".