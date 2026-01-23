Wanda Nara cruzó un nuevo límite y reveló lo que la China Suárez no quería decir: "Casi todos"

Wanda Nara cruzó un nuevo límite y reveló lo que la China Suárez no quería decir.

La guerra declarada entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo televisivo. Luego del explosivo descargo del futbolista, quien la acusó de robo y mentiras, la mediática rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda, por América TV. Lejos de mostrarse angustiada, apeló a la ironía para esquivar el conflicto judicial y justificó su comportamiento picante en el programa de cocina.

Ante la consulta del cronista de América TV sobre los dichos de Icardi, Wanda eligió la evasiva rápida: "Está todo en mi Instagram". Sin embargo, ante la insistencia, lanzó una chicana contra la prensa y su exmarido: "Ni idea, están baratos los vuelos a Estambul. Pueden ir a entrevistarlo".

El otro frente de conflicto es su rol en MasterChef Celebrity, donde suele incomodar a los participantes con preguntas sobre la China Suárez. Al respecto, la empresaria se defendió y responsabilizó a la producción por esas intervenciones.

"Yo soy funcional al programa. Si hay participantes que tuvieron relación... No tengo la culpa de que sean casi todos los que tuvieron relación", disparó. Y para despegarse de la polémica, agregó: "Yo pregunto, tengo que hacer lo que me dice mi guion".

¿Hay mala onda en las cocinas?

Por último, Wanda desmintió los rumores de maltrato y tensión que denunciaron exparticipantes como el "Roña" Castro. Según ella, la armonía reina en el estudio: "Todo re bien. Justo estábamos hablando de que nos invitó Germán (Martitegui) a comer a todos".