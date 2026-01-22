Wanda Nara atacó a Mauro Icardi y la ligó la China Suárez.

Una sola frase bastó para que el nuevo capítulo del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi explotara en redes y medios: la referencia directa de la conductora a los “olores” de la China Suárez. En medio de un extenso ida y vuelta con su exmarido, Wanda eligió cerrar su descargo con una línea que apuntó de lleno a la actual pareja del futbolista y que rápidamente se volvió viral.

El mensaje fue publicado por la empresaria en sus historias de Instagram, minutos después de que Icardi difundiera un duro comunicado contra ella. Aunque el texto incluyó reclamos laborales, familiares y económicos, el eje que concentró toda la atención fue la mención directa a Eugenia Suárez, en un tono que muchos interpretaron como una provocación directa.

La frase que encendió la polémica fue clara y sin filtros. Wanda escribió: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes los conoces vos y media argentina”. Ese cierre desplazó rápidamente el foco del conflicto de la expareja hacia la figura de la China Suárez, reavivando viejas tensiones y sumando un nuevo elemento al enfrentamiento mediático.

El nuevo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El comentario llegó luego de que Icardi la acusara públicamente de ser “mitómana” y de manipular chats para instalar versiones falsas. Lejos de quedarse en un rol defensivo, Wanda eligió responder con un texto propio, pero fue esa última línea la que terminó marcando la agenda del día. Más allá del resto de los reclamos que incluyó en su descargo —sobre contratos, llamadas, cuestiones judiciales y la relación como padres—, la referencia a los “olores” se convirtió en el dato más explosivo del cruce.