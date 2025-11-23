El contundente comentario de Mauro Icardi contra sus detractores.

Mauro Icardi volvió a convertir para el Galatasaray en su regreso a Turquía, luego de la visita que hizo a la Argentina junto a su pareja, La China Suárez. Ambos dieron mucho que hablar durante los días que estuvieron en el país, sobre todo por las contundentes declaraciones de la actriz en las entrevistas que le brindó a Otro Día Perdido y La Mañana con Moria, aunque también por el escándalo de la nota caída con Luzu TV.

Luego del partido ante el Genclerbirligi de Ankara, la prensa se acercó a él por ser el autor del empate transitorio y allí no solo se refirió a su desempeño deportivo: también se pronunció respecto a las críticas recibidas, el tiempo que pasó en su patria y también del reencuentro con las hijas que tuvo con Wanda Nara.

Mauro Icardi y el contundente mensaje a sus críticos

Mauro Icardi con el Galatasaray.

En primera medida, señaló: "Después de un parón es difícil volver para seguir en el ritmo de partido cada tres días. Volví antes de una lesión muy grave. Me siento muy bien físicamente, me siento bien con el equipo, me entreno cada día de la mejor manera". Tras ello, fue cuestionado por haberse ido de Turquía durante la Fecha FIFA: "Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía".

Sobre esa misma línea, lanzó: "No tengo que darle explicaciones a nadie. Y las explicaciones las doy en el campo, como ya hemos visto. Tengo 102 partidos y 70 goles, más o menos, en Galatasaray". Finalmente, advirtió: "No creo que necesite darle explicaciones a nadie, ni hablar de cosas extrafutbolísticas".