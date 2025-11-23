La China Suárez compartió los accidentes laborales que sufrió.

La China Suárez emprendió su regreso a Turquía junto a Mauro Icardi, luego de varios días en la Argentina. Durante su estadía en el país, la actriz dio mucho que hablar por sus declaraciones en Otro Día Perdido y La Mañana con Moria, así como también por la escandalosa cancelación de su entrevista en Luzu TV.

En las últimas horas volvió a atraer la atención de todos cuando, a través de las redes sociales y en virtud del reciente estreno de Hija del Fuego (serie donde ella tiene un papel protagónico), enseñó los diferentes accidentes que sufrió durante los días de grabación en Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

Las lesiones de la China Suárez durante la grabación de Hija del Fuego

Los accidentes sufridos por La China Suárez en la filmación de Hija del Fuego.

En primera medida, la expareja de Benjamín Vicuña reveló una quemadura en el pecho que sufrió debido al uso prolongado de una bolsa agua caliente que comprimió en esa zona para combatir al frío y no tomó recaudos para evitar el daño en la piel. "¿Quién se quemó con la bolsita de agua?", manifestó junto al emoji de una calavera.

Pero lejos estuvo de ser eso lo más impactante: en otra imagen, mostró una enrojecida marca en su nariz que dejó a las claras una dolencia. ¿La leyenda de esa instantánea? "El día que me rompí el tabique". Sin embargo, esto sirvió de excusa para pasar a una enternecedora postal: "Pero tuve enfermero de lujo", deslizó evidenciando a Amancio (el menor de los hijos que tuvo con el chileno) sujetando un refrigerante y poniéndoselo a su madre en la nariz.

Todo esto dejó a las claras la gran exigencia física que supuso la filmación de la serie que puede verse ya en Disney+ y consta de 22 episodios con una duración de entre 30 y 45 minutos.