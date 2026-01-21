La íntima confesión de Wanda Nara a Maxi Lopez: "Me dio ganas de..."

Wanda Nara le hizo un llamativo comentario a Maxi López.

Lejos de los conflictos judiciales y los cruces mediáticos que marcaron su separación, Wanda Nara y Maxi López atraviesan una etapa llamativamente cordial. Esa buena sintonía volvió a quedar en evidencia en una reciente emisión de MasterChef Celebrity, donde protagonizaron un diálogo íntimo y distendido que rápidamente se volvió tema de conversación.

El exfutbolista se reincorporó al reality luego de pasar unas semanas en Suiza, donde vive junto a su esposa Daniela Christiansson, su hija Elle y el bebé recién nacido, Lando. Al verlo nuevamente en el programa, Wanda no dudó en acercarse para preguntarle por el nuevo integrante de la familia. “Maxi, quiero que me cuentes todo del bebé”, le dijo mientras él cocinaba.

La respuesta fue inmediata y cargada de emoción. “Ay, no sabés lo que fue”, comentó López, lo que despertó aún más curiosidad en la conductora. “¿Cómo es? ¿A quién se parece de los chicos?”, repreguntó ella, interesada en los detalles. El exjugador no dudó en hacer una comparación familiar: “Es muy parecido a Coqui cuando era bebé”.

La tremenda confesión de Wanda Nara a Maxi López

“¿Quién cambió el primer pañal? ¿Vos o Daniela?”, quiso saber la conductora. “Daniela, lo cambió Daniela. A mí, cuando son muy chiquititos, como que me cuesta”, admitió Maxi, dando pie a una nueva broma. “Pero ¿sabés cambiar el pañal?”, insistió Wanda, entre risas. Él respondió sin dudar: “Sí. Qué pregunta. Cinco hijos tengo. Los pañales los cambiaba todos yo. Wanda no cambió nunca un pañal”, dijo divertido, en una frase que recordó con humor la dinámica de su matrimonio.

Fue entonces cuando llegó el comentario que descolocó a todos. “Ay, me dio ganas, Maxi, de un bebé”, lanzó Wanda, dejando a su ex visiblemente sorprendido. “¿Un qué? ¿Un bebé?”, preguntó él, incrédulo. “Quiero un bebé, sí, me dieron ganas. Te veía a vos con el bebé y dije: ‘ay, qué lindo’”, reafirmó la conductora, sin vueltas.