Wanda Nara rompió el silencio y habló de su vínculo actual con Mauro Icardi

Wanda Nara habló de su relación con Mauro Icardi.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática, pero esta vez con un tono inesperado. En medio del complejo y extenso proceso de divorcio que atraviesa con Mauro Icardi en los tribunales de Milán, la conductora decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre cómo es hoy su vínculo con el futbolista, especialmente en lo que respecta a la crianza de sus hijas.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus más de 17 millones de seguidores, Wanda eligió responder desde su camarín, en un momento en el que venía manteniendo un perfil más bajo y enfocado en lo laboral. Sin esquivar el tema, sorprendió con una postura conciliadora al referirse al trato actual con el delantero del Galatasaray.

¿Cuál es la relación actual entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

“Por suerte, últimamente, con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”, expresó, dejando en claro que, más allá del conflicto judicial, existe una voluntad de diálogo por el bienestar de las niñas.

Wanda Nara aclaró cómo está con Mauro Icardi.

Sus palabras marcaron un fuerte contraste con los meses previos, signados por cruces públicos, acusaciones cruzadas y un clima de alta tensión que se trasladó tanto a los medios como a las redes sociales. Este cambio de tono también coincide con una modificación en su estrategia legal, luego de haber prescindido de su anterior abogado, con quien Icardi mantenía una relación especialmente conflictiva.

En ese mismo intercambio, Wanda también habló del reciente cumpleaños número 11 de Francesca, una fecha muy especial para la familia. Si bien una restricción judicial le impide mostrar el rostro de sus hijas, la empresaria se explayó al contar cómo fue la celebración. “Ella es mi princesa, hago todo para verla feliz”, afirmó con emoción, y detalló que organizó dos festejos distintos en Argentina para que la nena pudiera compartir con todos sus afectos.

“Estaba feliz con cada regalito que le preparamos con sus hermanos. Pude hacerle una fiesta con su familia el domingo y otra ayer, el día que nació”, relató, dejando ver que, pese al conflicto con su ex pareja, su prioridad sigue siendo el bienestar emocional de sus hijos.

Así, en medio de un divorcio millonario y una disputa legal que aún está lejos de resolverse, Wanda Nara mostró una faceta más serena y apostó al diálogo, al menos en lo que respecta a su rol como madre y al vínculo inevitable que la une a Mauro Icardi de por vida.