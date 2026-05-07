Epic Games: juegos gratis del 7 al 14 de mayo 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

La Epic Games Store ya confirmó cuáles serán los juegos gratis disponibles entre el 7 y el 14 de mayo de 2026: Trash Goblin y Arranger: A Role-Puzzling Adventure. Como ocurre todas las semanas, ambos títulos se podrán reclamar sin costo por tiempo limitado y quedarán para siempre en la biblioteca del usuario una vez añadidos a la cuenta.

La nueva selección de Epic apuesta por dos experiencias indie muy distintas entre sí. Por un lado, “Trash Goblin” ofrece una propuesta relajada de restauración y venta de objetos curiosos. Por el otro, “Arranger: A Role-Puzzling Adventure” mezcla exploración, narrativa y rompecabezas con mecánicas originales que modifican el escenario a medida que el personaje se mueve.

Dos indies muy diferentes para sumar gratis

Trash Goblin es un juego cozy centrado en administrar una pequeña tienda de objetos extraños. La propuesta invita a limpiar, restaurar y combinar distintos “trinkets” encontrados entre basura y suciedad para luego venderlos a clientes extravagantes. Además de la gestión del negocio, el título incorpora personalización del local, mejoras de herramientas y una ambientación relajante sin presión ni estados de derrota.

Uno de los puntos más llamativos del juego es su enfoque completamente relajado. No hay combates ni límite de tiempo, por lo que toda la experiencia gira alrededor de descubrir objetos raros, decorarlos y atender pedidos especiales de los clientes. Su estilo visual colorido y la música tranquila hacen que sea una propuesta ideal para quienes buscan un juego casual para desconectarse un rato.

Trash Goblin ofrece una propuesta relajada de restauración y venta de objetos curiosos.

En cambio, Arranger: A Role-Puzzling Adventure apuesta por los rompecabezas y la exploración. El juego se destaca porque el mundo se mueve junto al personaje, creando desafíos donde cada desplazamiento modifica el entorno. También suma una estética dibujada a mano y una narrativa enfocada en la aventura y el descubrimiento. Según distintas reseñas internacionales, fue uno de los indies mejor valorados dentro del género puzzle durante el último año.

La aventura sigue a Jemma, una joven que abandona su pueblo para explorar un mundo desconocido mientras enfrenta distintos desafíos basados en lógica y movimiento. A medida que avanza la historia aparecen nuevas mecánicas, enemigos y zonas interconectadas que obligan al jugador a pensar cada paso. Su mezcla de exploración, humor y puzzles fue uno de los aspectos más destacados por la crítica especializada.

Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games Store

Para reclamar ambos títulos gratis, hay que seguir estos pasos: