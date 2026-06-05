La historia de la canción "Todo preso es político" del Indio Solari

"Todo preso es político" es una de las canciones más potentes, crudas y debatidas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue incluida en su tercer disco de estudio, Un baión para el ojo idiota (1988), y con el tiempo se convirtió en un verdadero manifiesto ético y social del Indio Solari.

La historia detrás de su letra no nace de un hecho policial aislado, sino de una profunda lectura sociológica que el Indio Solari hizo sobre la transición democrática argentina, la marginalidad y el rol del sistema penal.

A fines de los años '80, Argentina transitaba los primeros años de democracia tras la última dictadura cívico-militar. Durante los años previos, el concepto de "preso político" estaba estrictamente ligado a los militantes y opositores encarcelados o desaparecidos por el régimen.

Sin embargo, los Redondos corrieron el foco de la corrección política. El Indio Solari observó que, mientras la democracia intentaba normalizarse, las cárceles seguían llenándose de jóvenes pobres y marginados. La canción nació en un contexto donde el plan económico empezaba a resquebrajarse y la exclusión social se profundizaba, abriendo la puerta a lo que luego estallaría en la década de los '90.

El propio Indio Solari explicó detalladamente el sentido de la letra en sus conversaciones con el periodista Marcelo Figueras para su libro autobiográfico Recuerdos que mienten un poco. Su análisis rompe con la idea tradicional de que "preso político" es solo quien cae por su ideología: "¿Todo preso es político? Bueno, si vemos a esta sociedad con ese resumen... si lo ubicamos como un pibe que vive en una situación de humillación extrema, sin ninguna salida, un perdedor".

"Todo preso es político" es una de las canciones más potentes, crudas y debatidas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Pero que por otro lado tiene ese aparato tan barato, la televisión, que lo estimula a que la única vida posible es si tiene una gran Yamaha y logra comprarse la campera de cuero. No puede con el status y sale a afanar: creo que todo preso es político. El sistema no tiene un privilegio que se pueda cobrar con gratuidad", expresaba en la obra publicada en 2019.

Para el Indio, la delincuencia común y el posterior encarcelamiento son consecuencias directas de las decisiones políticas y económicas de un sistema que empuja a ciertos sectores a la marginalidad, los satura de estímulos de consumo inalcanzables y luego los castiga. La prisión, entonces, es un acto político del Estado.

La letra combina la crudeza de la realidad carcelaria con metáforas sobre el sometimiento y la humillación:

"Quince años pagó ayer con tres bucos políticos..." : Alude a la violencia institucional. Esos "tres tiros" (o bucos) dictaron una sentencia de muerte instantánea en la calle. El "gatillo fácil" empezaba a asomar con fuerza en la época.

"El ascensor ya sube, tu confesión ya sube" : Una clara referencia a los métodos de tortura y presión judicial/policial que persistían en las comisarías y penales, herencia directa de las prácticas de la dictadura.

"¡Deténganme! ¡Deténgalos!": El grito desesperado que expone la paranoia social, la lógica de la delación y la doble moral de una sociedad que pide encierro para los "culpables" sin mirar las causas de fondo.

Junto a frases como "Violencia es mentir" (de Nuestro amo juega al esclavo), "Todo preso es político" quedó grabada a fuego en la cultura popular argentina.

A lo largo de las décadas, el título de la canción se convirtió en una bandera y un eslogan utilizado por diversas agrupaciones políticas, de derechos humanos y movimientos sociales. Aunque con el tiempo la frase fue reinterpretada de muchas maneras (incluso de formas que el propio Solari llegó a cuestionar cuando se usó para justificar delitos comunes de corrupción), el espíritu original de la obra permanece intacto: una feroz crítica al sistema penal como un engranaje de control social y exclusión.

Letra completa de "Todo preso es político" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Si esta cárcel sigue así

todo preso es político.

Un común va a pestañear

si tu preso es político.

El ascensor ya sube

(tu confesión ya sube)

Obligados a escapar

somos presos políticos.

Reos de la propiedad

los esclavos políticos.

El ascensor ya sube

(tu confesión ya sube)

¡deténganme!

¡deténganlos!

Quince años pagó ayer

con tres bucos políticos,

todos esquivándole,

temerosos políticos.