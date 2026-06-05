Así fue la última entrevista del Indio Solari: qué dijo el histórico músico.

El legendario e histórico Carlos Alberto "Indio" Solari murió el viernes 5 de junio, a los 77 años de edad. Según el parte oficial, la causa de muerte fue caratulada como "Averiguación de causales de muerte" y el mismo texto policial aclaró que "nada indica o señala otra causa de muerte" diferente del mal de Parkinson que padecía desde hacía 10 años. Su pérdida deja un enorme vacío en la cultura y el pueblo argentino, pero trae el recuerdo de una de las últimas entrevistas que brindó, donde habló de su enfermedad y aseguró que no le tenía miedo a la muerte.

Qué había dicho el Indio Solari sobre la muerte en la última entrevista que dio

“No tengo ningún miedo, creo que cuando tengas 76 años vos tampoco vas a tener miedo a la muerte”, le aseguró en una entrevista a Andy Kusnetzoff para su programa en Urbana Play FM el 5 de diciembre de 2025. El conductor le preguntó si en un principio tenía ese miedo y lo perdió, por lo que el Indio respondió: “No, porque la vida mía ha pasado con pie rápido". "Cuando tenés una personalidad como la mía, la gente te va transformando en un inútil también, porque te hacen todo: te van abriendo las puertas, vos vas caminando y no te para nadie. Y eso te malcría".

"(A la muerte) la pienso en términos poéticos, y vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años, en el presente; y no se me ocurre pensar en eso y no se me ocurre saber cómo es, nada: no sé cómo abarcar la muerte. Es como una gloria que te excede”, describió el icónico músico.

El Indio Solari aseguró que no le tenía miedo a la muerte

Qué dijo el Indio Solari sobre el mal de Parkinson, la enfermedad que padecía hace 10 años

Sobre el Parkinson que padeció durante los últimos años de su vida, Carlos Alberto Solari señaló: “No es una buena mañana, pero yo me estoy acostumbrando a eso también porque es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo. Yo cuando no tengo asistencia, tardo 40 minutos en ponerme un suéter. El día que estás mal, estás mal”.

Qué dijo el Indio Solari en su última entrevista sobre su música

Durante la entrevista, el Indio remarcó su amor por su trabajo. "Amo lo que hago. Es como un vicio hacer canciones, sobre todo cuando son un éxito", manifestó. Y aseguró: "Tengo la suerte de tener enamoramiento por lo que hago, tengo en cada computadora 23.000 elementos en los discos rígidos. Tengo canciones para la cuarta generación de Solaris, Místeres del futuro". "Soy amateur, no soy profesional, amo lo que hago. Y bueno, así me va bien; me va mejor que con mi relación con Dios, porque me está cagando a patadas en el culo, porque estoy permanentemente aceptándolo como el rival que se merece”, apuntó en referencia a su enfermedad, que recordó no le permitía subirse a los escenarios.

En ese sentido, señaló: "Yo tengo suerte de, a pesar de este momento de mi vida, haber hecho siempre lo que quise y que funcionó. Cualquier cosa que hice en mi vida ha estado a la altura de lo que yo podía hacer". "Lo que hago materialmente con el arte popular es lo que quiero hacer, no quiero respetar ninguna tradición, lo lamento por aquellos que creen que uno podía ser Redonditos toda la vida. Redondos son el público, no los que estamos arriba del escenario", concluyó.