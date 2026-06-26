Sana competencia por un puesto en el equipo ayuda a las aspiraciones de Costa de Marfil en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Curazao contra Costa de Marfil

La sana competencia por un puesto en el equipo está impulsando el avance de Costa de ‌Marfil en el Mundial, ‌luego de que superó la primera fase por primera vez y espera un enfrentamiento de gran repercusión contra Francia o Noruega en los dieciseisavos de final.

El seleccionador Emerse Fae cuenta con una plantilla repleta de talento ofensivo, y su victoria por 2-0 sobre Curazao en su ​último partido del ⁠Grupo E, disputado el jueves, puso de manifiesto el ‌afán de los jugadores por ganarse un ⁠puesto en el once inicial.

Los ⁠que salieron desde el banquillo, como Oumar Diakhite, de 22 años, y Bazoumana Touré, de 20, mantuvieron la intensidad de ⁠los titulares y ayudaron a los marfileños a ​lograr una cómoda victoria que les ‌permitió terminar segundos del grupo.

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"Es un ‌grupo joven que está creciendo muy bien y ⁠trabajando a buen ritmo", afirmó Fae. "Para todos ellos es su primer Mundial".

"Es una plantilla muy unida; incluso aquellos que compiten por un mismo puesto siempre se ríen ​juntos y ‌se lo pasan bien juntos". "Así que tenemos mucha suerte de contar con esta sana competencia que empuja a cada jugador a dar lo mejor de sí mismo".

Aunque el avance de Costa de ⁠Marfil el jueves era de esperar, no dejó de alegrar al seleccionador.

"Me alegré mucho del resultado porque significaba que nos clasificábamos. No todo fue perfecto, pero terminar sin encajar ningún gol fue bueno para nuestra moral y para nuestra confianza de cara al resto del torneo", añadió Fae.

"La plantilla ‌tiene que disfrutar de esta victoria y de la clasificación. Siempre es más fácil recuperarse tras una victoria".

Fae ya ha ido a observar a sus posibles rivales, contra los que jugarán el martes en Dallas.

"Es complicado decir que preferiríamos ‌jugar contra este o aquel equipo. La verdad es que, en el fútbol, no hay dos partidos iguales. Así que lo ‌que más ⁠nos importa es prepararnos".

"Sin duda veremos el Francia-Noruega, y una vez que termine el partido ​y sepamos quién es nuestro rival, nos prepararemos para jugar e intentaremos ganar ese partido", afirmó el entrenador.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; edición en Español de Manyel Farías)