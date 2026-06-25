La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) creó un Reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de supervisar la utilización de esta tecnología y advirtió que "bajo ninguna circunstancia se puede delegar en una IA la toma de decisiones judiciales". El máximo tribunal abrió un proceso de consulta para que magistrados, funcionarios, profesionales e instituciones formulen observaciones y aportes hasta el 7 de agosto.

"Se recuerda a los magistrados, funcionarios, agentes y a todo operador judicial que la función jurisdiccional es indelegable e insustituible. Bajo ninguna circunstancia se puede delegar en una IA la toma de decisiones judiciales que impliquen la resolución del proceso o procedimiento administrativo, la valoración de pruebas o la construcción del razonamiento jurídico que fundamenta una resolución o sentencia", indicó la Suprema Corte en un comunicado, el cual se basa en criterios dispuestos en la Resolución SC 1719/26.

Según explicó el máximo tribunal bonaerense, el uso de estas herramientas de IA "no exime de su plena responsabilidad al operador judicial, por el contenido, validez y legalidad de los actos en los que aquellas hubieren intervenido, debiendo en todos los casos ejercer un control sustantivo, efectivo y documentado sobre los resultados producidos por dichos sistemas, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere corresponder al proveedor de la herramienta conforme la normativa aplicable".

Nuevo Reglamento y Comisión de Gobernanza de IA

En esa misma resolución, la Corte bonaerense dispuso la creación del Reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial, que tendrá un proceso "de consulta participativa" desde el 24 de junio hasta el 7 de agosto. "El propósito es que magistrados, funcionarios, agentes, colegios profesionales, instituciones académicas y demás interesados formulen observaciones y aportes al proyecto", se indicó, las cuales deberán informarse en un formulario.

Además, el máximo tribunal bonaerense dispuso la creación de la Comisión de Gobernanza y Uso de IA, con el objetivo de que sea la autoridad de aplicación en la materia. "Para que actúe como autoridad de aplicación, con las funciones, atribuciones y obligaciones que oportunamente se aprueben, la cual se integra por las Secretarías de Planificación, de Tecnología Informática y de Servicios Jurisdiccionales de SCBA, ejerciendo sus funciones de manera conjunta", se explicó.

Esta Comisión tendrá a su cargo la elevación de un informe final que de cuenta de "las opiniones recibidas en la instancia de consulta participativa, a las que se sumarán los aportes realizados por las secretarías actuarias de la SCBA".