Mientras Nación paraliza obras, Kicillof avanza con la repavimentación de una ruta clave en Buenos Aires

Pese a la paralización de la obra pública, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante la repavimentación integral de la Ruta Provincial 205 entre la Ruta Provincial 58 y la Ruta Provincial 6, y une a través de 15 kilómetros los municipios de Ezeiza y Cañuelas.

La obra contempla la renovación de la calzada, la puesta en valor de los sistemas de iluminación y semaforización, el reemplazo y colocación de barandas de defensa vehicular, la construcción de nuevas dársenas para el transporte público y refugios peatonales.

Además, sobre la colectora ascendente se ejecutan trabajos para construir dársenas de ómnibus, carriles de giro y nuevas garitas. El objetivo es mejorar la circulación y aumentar las condiciones de seguridad vial para quienes transitan diariamente por el corredor.

Mejor conectividad y seguridad

Tras la recorrida por el avance de obra, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, afirmó: "En un contexto de obra pública nacional cero, en la Provincia de Buenos Aires seguimos invirtiendo recursos para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la producción".

Asimismo, destacó la importancia de la repavimentación integral y reconoció la importancia "para los municipios de Ezeiza, Cañuelas y toda esta región". Asimismo, se puso en valor con nueva calzada, banquinas, iluminación, semaforización, dársenas y refugios para que miles de vecinos puedan viajar más seguros todos los días".

La obra forma parte de las políticas de conectividad y logística que impulsa la Provincia para fortalecer corredores viales estratégicos, mejorar la integración territorial y acompañar el desarrollo productivo bonaerense.

Obra pública en PBA

En el marco del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires supervisó los avances en la construcción de dos grandes puentes en Roque Pérez, uno carretero y otro ferroviario sobre las vías del Ferrocarril General Roca. Desde el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos se destacó la fuerza con la que progresa este proyecto estratégico, clave para mitigar inundaciones, garantizar la seguridad hídrica y brindar previsibilidad a la región.

Las tareas en ejecución contemplan el dragado y la ampliación del cauce, además del reemplazo de estructuras antiguas por nuevos viaductos de 242 metros de longitud apoyados sobre pilotes profundos, complementados con la elevación de caminos y accesos mediante terraplenes para asegurar el tránsito durante las crecidas.

La finalización de estas obras, específicamente en el Tramo IV - Etapa I B, indicaron que resulta indispensable para el pleno funcionamiento de la capacidad hidráulica del río y para optimizar la conectividad entre las localidades de Roque Pérez y Lobos. El puente carretero sustituirá a una vieja estructura de madera, lo que mantiene el enlace vial, mientras que el ferroviario reforzará el sistema de transporte.