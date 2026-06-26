Insólito: denuncian que Claudio Poggio despidió a un funcionario tras reclamar por el abandono de su barrio

Claudio Poggi volvió a quedar envuelto en un nuevo escándalo: Elio Vázquez, subdirector del Registro de Deudores Alimentarios y Morosos del Ministerio de Gobierno de San Luis y dirigente de Éxodo Puntano, denunció, en comunicación con El Destape, que fue desvinculado de su cargo días después de presentar un reclamo formal ante la Municipalidad de la capital por el estado de abandono del barrio 800 Viviendas, sin explicación formal por parte del Gobierno provincial.

La nota del reclamo, ingresada el pasado 11 de junio y dirigida al intendente Jorge Gastón Hissa, solicitaba con carácter urgente tareas de limpieza, desmalezado y saneamiento ambiental en el primer ingreso al barrio, sobre la avenida Lafinur Sur. En el escrito también se advertía sobre la acumulación de residuos, el crecimiento de malezas y la presencia de vectores que, según vecinos del lugar, generan problemas de salubridad y riesgos para la circulación.

Según explicó Vázquez en comunicación con este medio, frente a la falta de solución o diálogo del reclamo que hizo el 11 de junio, decidió subirlo a su estado de WhatsApp. "Después de eso me desvinculan a mí, a través de una llamada telefónica", subrayó el puntano en comunicación con este medio.

Por parte del Gobierno provincial, el secretario de Comunicación, Diego Masci, afirmó a El Destape que esta desvinculación se dio el 4 de mayo, tras el pedido del gobernador Claudio Poggi de renuncia de todo el gabinete. Frente a esta versión, Vázquez desmintió estos hechos: "Yo seguí en funciones hasta el 18 de junio, incluso cobré mi sueldo como funcionario correspondiente a mayo".

Este pedido de renuncia al gabinete se dio el 4 de mayo, con el objetivo de conseguir “mayor austeridad (dado el contexto de caída de los ingresos fiscales de la Provincia que ya lleva cuatro meses consecutivos) y el pleno compromiso de no volver al pasado”, según informó el propio gobernador a través de sus redes sociales.

Un accionar recurrente

Según indicó Vázquez, no es la primera vez que desde la gestión puntana desvinculan a miembros por diferencias ideológicas. En este sentido, nombró el caso del partido Libres del Sur, quienes conformaban parte de la alianza gobernante en San Luis. La decisión de expulsarlos del espacio la tomó el propio gobernador a mediados de 2025, de una movilización protagonizada por la organización social bajo la consigna “Hay que echar a Milei”.

“Marchar en San Luis bajo la consigna 'hay que echar a Milei' es violenta y antidemocrático y no se condice con los valores que como frente político gobernante sostenemos”, agregó Poggi en su momento, que forma parte del grupo de gobernadores que sostiene una buena relación con la Casa Rosada.

Este vínculo con Milei se profundizó de cara a las elecciones legislativas de octubre, donde el mandatario puntano prescindió de participar con su espacio, con un guiño al presidente libertario. Poggiconsideró que no "resulta convientiente" participar de los comicios a diputados, que plantearán la disyuntiva "Milei sí o Milei no".

“No tiene sentido, ni resulta conveniente que el frente político provincial Ahora San Luis participe de las próximas elecciones nacionales para diputados”, afirmó Poggi, en el marco de una visita al hospital Juan Domingo Perón en Villa Mercedes.

Gracias a este repliegue táctico, La Libertad Avanza logró un triunfo contundente en San Luis superando el 51% de los votos. Con esta victoria, el partido del presidente se quedó con dos de las tres bancas nacionales en juego (ocupadas por Mónica Becerra y Carlos Almena), mientras que el peronismo obtuvo el escaño restante.