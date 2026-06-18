Crisis en San Luis: desde la llegada de Poggi cerraron 340 empresas y supera la media nacional

Según un estudio del Monitor Mensual de Empresas de Fundar, San Luis perdió 344 empresas con empleados registrados desde la asunción de Claudio Poggi en diciembre de 2023. La caída representa un retroceso del 7,22%, superior al promedio nacional, que en el mismo período se ubicó en el 5,2%.

El informe, que parte de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), releva a todas las personas físicas y jurídicas con al menos un trabajador registrado, tanto del sector público como privado, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. En ese lapso, Argentina perdió 26.448 firmas, mientras que San Luis se ubicó entre las provincias más afectadas, con una contracción similar a la observada en Córdoba (-7,56%) y superior a la registrada en la Ciudad de Buenos Aires (-2,47%), Buenos Aires (-3,39%) y Salta (-4,03%).

La tendencia negativa se mantuvo durante los últimos meses. En marzo de 2026, la provincia registró una baja mensual del 0,26% y una caída interanual del 3,63%, lo que refleja un deterioro sostenido del entramado empresarial local.

Los datos se suman a otros indicadores económicos que muestran un escenario complejo. Según distintos relevamientos, el empleo formal en San Luis cayó un 8% desde diciembre de 2023, con una pérdida de 4.417 puestos de trabajo registrados. A su vez, los salarios docentes acumulan una pérdida real del 51,5% durante la actual gestión.

El panorama también coincide con un aumento de la pobreza en el Gran San Luis, que alcanzó el 30,1%, por encima del promedio nacional del 28,2%. Pese a estos indicadores, el gobernador Claudio Poggi rechazó recientemente que la provincia atraviese una crisis económica.

San Luis perdió más del 10% del empleo en la construcción

Por su parte, la consultora Politikón Chaco desarrolló el informe "Empleo registrado en el sector de la construcción - Marzo de 2026 vs Marzo de 2025", quien registró una caída interanual del 10,5% en la cantidad de trabajadores formales vinculados a la actividad, ubicándose entre los distritos más afectados del país.

Los datos reflejan un escenario complejo para uno de los sectores que históricamente funcionó como motor de la economía provincial. A nivel nacional, San Luis quedó entre las jurisdicciones con peores desempeños, superada únicamente por Santa Cruz (-11%), Tierra del Fuego (-12,6%), Jujuy (-12,9%), Catamarca (-14,8%), Formosa (-15,5%), Corrientes (-25,7%) y La Rioja (-32%).

La caída del empleo en la construcción se da en un contexto marcado por la paralización de gran parte de la obra pública nacional, una situación que impactó de manera directa en las provincias con mayor dependencia de la inversión estatal para el desarrollo de infraestructura y vivienda.

En ese marco, distintos sectores vinculados a la actividad advierten que la reducción de proyectos de envergadura también se replica a nivel provincial. Según señalan, actualmente predominan intervenciones menores vinculadas a tareas de mantenimiento, bacheo o refacciones puntuales, mientras que las grandes obras públicas y los planes habitacionales permanecen prácticamente paralizados.

El impacto económico trasciende al sector de la construcción. La desaceleración de la actividad también afecta a corralones, ferreterías, transportistas y proveedores de materiales, generando una retracción en toda la cadena de valor asociada a la obra pública y privada.