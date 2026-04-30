Poggi le ganó a Milei: San Luis rompió récord histórico en pobreza y superó el promedio nacional

Por primera vez en la historia, a cargo del gobernador Claudio Poggi, San Luis creció en el índice de pobreza al 30,1% y superó el promedio nacional. Estos indicadores sociales y económicos arrojan a la provincia aliada a Javier Milei como una de las jurisdicciones con peor evolución relativa en el país.

El deterioro también se refleja en el consumo interno, ya que las ventas en supermercados registraron una caída cercana al 5% en el último año, lo que evidencia la pérdida de poder adquisitivo tanto de trabajadores como de jubilados. La reducción en la capacidad de gasto de las familias impacta directamente en la actividad económica local.

En paralelo, el costo de vida en la provincia muestra un incremento superior al promedio nacional. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual en marzo alcanzó el 33,5%, por encima del 32,6% nacional. Uno de los factores que explica esta diferencia es el peso de los combustibles en la estructura de consumo regional, significativamente mayor en Cuyo que en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que amplifica el impacto de las subas.

El empleo también presenta señales de retroceso. San Luis, que históricamente se caracterizó por una fuerte base industrial, enfrenta un escenario complejo debido al impacto de las políticas nacionales sobre la actividad manufacturera. Este sector representa más del 35% del producto provincial, por lo que la caída de la industria tiene efectos más profundos que en otras regiones.

A este panorama se suma la reducción de transferencias nacionales. A pesar del alineamiento político del gobierno provincial con la administración nacional, los envíos automáticos y discrecionales desde la Nación se redujeron de manera significativa. El impacto estimado alcanza una pérdida de $1.183.000 por habitante, lo que limita la capacidad del Estado provincial para sostener políticas públicas, obra pública y salarios.

Pobreza, recesión y conflictos laborales

Tras la publicación de los datos oficiales del INDEC, que ubicaron al aglomerado Gran San Luis con un índice de pobreza del 30,1% en el segundo semestre de 2025, el gobernador Claudio Poggi negó que la provincia atraviese una crisis económica y se mostró “optimista” respecto del rumbo del Gobierno nacional.

Consultado por medios locales, el mandatario descartó de manera categórica la existencia de una crisis en la provincia, aunque reconoció que no habían previsto “la caída brusca de la recaudación de los ingresos provinciales”, en un contexto económico adverso.

En este contexto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Luis denunciaron que los salarios del sector público se ubican por debajo de la línea de pobreza y continúan perdiendo frente a la inflación. “Los salarios de los y las estatales continúan deteriorándose mes a mes. En marzo la inflación fue del 3,4% y el valor interanual del 32,6%, mientras que el aumento salarial estatal fue solo del 28,5%. Como resultado, se profundiza la pérdida del poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento”, señalaron en un comunicado oficial.

Según los datos difundidos, el costo de la canasta básica para no caer en la pobreza supera los $1.400.000, mientras que la línea de indigencia se ubica en $658.011. En ese marco, ATE advirtió que la situación es aún más crítica dentro del sector estatal, particularmente en el ámbito municipal, donde gran parte de los trabajadores percibe ingresos más cercanos a la indigencia que a la canasta básica.