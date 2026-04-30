La filosofía japonesa wabi-sabi aplicada al otoño: por qué no conviene levantar las hojas del piso.

Japón está de moda. No solo es su estética sino también su forma de ver la vida, muchas de las filosofías de vida de este país oriental empezaron a aplicarse en todo el mundo por su particularidad y belleza. Una de ellas es el wabi-sabi, una filosofía japonesa que invita a encontrar belleza en lo simple, lo imperfecto y lo transitorio, sobre todo durante el otoño.

El wabi-sabi es una corriente estética y filosófica que se basa en una idea central: la belleza no está en lo perfecto, sino en lo auténtico y en el paso del tiempo. Cuando se traslada al cuidado de las plantas, esto implica dejar de buscar un jardín “de revista” y empezar a valorar lo que ocurre de manera natural. Las hojas que caen, por ejemplo, ya no son vistas como suciedad o descuido, sino como parte de un ciclo que tiene sentido en sí mismo.

Este cambio de mirada transforma la experiencia: el jardín deja de ser algo que hay que controlar para convertirse en un espacio que se observa y se habita.

Por qué dejar hojas secas no es abandono

Una de las prácticas más llamativas de esta filosofía es justamente dejar las hojas secas en el suelo. Aunque a simple vista pueda parecer desorden, en realidad responde a una lógica natural.

Las hojas caídas cumplen funciones concretas: ayudan a conservar la humedad del suelo, protegen la tierra de cambios bruscos de temperatura y, al descomponerse, actúan como abono natural. Además, este gesto reduce la intervención constante y permite que el ecosistema se autorregule, generando un entorno más equilibrado.

Más allá de lo estético o lo ambiental, el wabi-sabi también tiene un impacto emocional. Al dejar de perseguir la perfección, se reduce la exigencia y aparece una relación más relajada con el espacio. Esta filosofía invita a aceptar que no todo tiene que estar impecable para ser valioso. De hecho, lo imperfecto, lo efímero y lo cambiante forman parte de la belleza.

La filosofía japonesa wabi-sabi aplicada al otoño: por qué no conviene levantar las hojas del piso.

Cómo aplicarlo sin que parezca descuidado

Adoptar el wabi-sabi no significa abandonar el cuidado del jardín, sino encontrar un equilibrio. La clave está en permitir ciertos procesos naturales sin perder de vista la salud de las plantas.

Por ejemplo, se pueden dejar algunas hojas distribuidas de manera natural, evitando acumulaciones excesivas o restos en mal estado. También es importante acompañar esta estética con plantas sanas y un entorno cuidado, donde lo natural no se confunda con el abandono.