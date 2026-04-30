Balotaje en Perú: una encuesta anticipa que ganaría Sánchez sobre Fujimori

Tras confirmarse la definición de la elección en Perú por balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la primera encuesta anticipó una victoria pírrica de Sánchez sobre la hija del dictador. De acuerdo al sondeo, el candidato de Juntos por el Perú ganaría con un 32% sobre el 31% de la postulante de Fuerza Popular. En paralelo, se calcula un 37% entre los votos nulos y el potencial ausentismo electoral.

Quince días después de las caóticas elecciones que tuvo Perú el 12 de abril, la Justicia Electoral avanzó con el recuento voto a voto entre los que tuvo que incluir a los impugnados, frente a las acusaciones de fraude de parte de algunos candidatos de la oposición. El resultado se mantuvo igual para Fujimori, que se posicionó como la favorita. Sin embargo el segundo puesto contó con la aparición sorpresa de Sánchez, que superó al conservador Rafael López Ariaga por 20.300 votos.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, reunió en total 2.730.338 votos, lo que representa al 17,05% del electorado. Le sigue en segundo lugar Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, que terminó con el 12% al contabilizar 1.926.100 sufragios. En tercer lugar, lejos, quedó López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11,9% al sumar en total 1.905.755 apoyos. Como ninguno de los aspirantes alcanzó el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, Fujimori y Sánchez se enfrentarán de nuevo en el balotaje el 7 de junio.

Qué dicen los primeros sondeos entre Fujimori y Sánchez: entre victoria pírrica y el empate técnico

Este primer estudio, hecho por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), anticipó que Sánchez le ganaría a Fujimori por apenas un punto, 32% a 31%. El candidato de Juntos por el Perú tendría el apoyo mayoritario en los sectores rural, donde le ganaría 44%-34% a Fujimori, además de ganarle en los sectores urbanos con el 34% frente al 32% de su rival. La única región donde Fujimori hace diferencia es en la zona metropolitana de Lima, donde sacaría el 41% frente al 22% de Sánchez.

Otra encuesta hecha por Ipsos Perú, realizada entre el 23 y 24 de abril, señaló que ambos candidatos sacarían un 38% de los votos en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio. En paralelo ese estudio también destacó un alto nivel de rechazo electoral, con un 17% afirmó que votaría en blanco, anularía su sufragio o no elegiría a ninguno de los dos.