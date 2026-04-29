Tiene 7200 habitantes y un "ovnipuerto": el pueblo ideal para una escapada de fin de semana (Foto: Visit Salta)

En pleno Valle Calchaquí salteño se encuentra un pueblo muy tranquilo de solo 7200 habitantes: Cachi. Se trata de un destino con mucha historia, perfecto para quienes buscan hacer una escapada de relajación y desconexión en medio de las montañas.

Cachi: el pueblo salteño con siglos de historia y un ovnipuerto

Cachi se encuentra a 162 kilómetros de la ciudad de Salta y a 2210 metros sobre el nivel del mar. El pueblo, rodeado de picos montañosos nevados y cardones de hasta 400 años, logra combinar restos de historia, vestigios arqueológicos de antiguas civilizaciones y puntos turísticos claves para disfrutar al máximo de un pequeño viaje.

El pueblo fue fundado sobre asentamientos diaguitas y la posterior Hacienda de Cachi. Actualmente cuenta con veredas de diferentes alturas, un casco histórico bien conservado y un amplío polo gastronómico con bares y restaurantes para disfrutar platos tradicionales salteños. Algunas de las celebraciones culturales más destacadas son la ceremonia de la Pachamama, el Día de las Almas y la fiesta patronal.

Una de las grandes leyendas del poblado salteño es que es un punto con actividad extraterrestre. Muchos visitantes aseguran haber visto juegos de luces extrañas en el cielo y ovnis en el área. Incluso, cuenta con un ovnipuerto. Hace algunos años, un visitante suizo realizó una intervención artística de gran escala, a 3 km del pueblo, que nombró como la “Estrella de la Esperanza”. Se trata de una estrella que hoy se conoce como el Ovnipuerto del pueblo y es uno de los atractivos más llamativos de Cachi, ya que cuenta con un observatorio natural y un mirador desde el cual se ve todo el Valle Calchaquí.

El ovnipuerto, creado por un visitante suizo, se llama “Estrella de la Esperanza”

Escapada en Salta: qué se puede hacer en Cachi

Además de conocer el Ovnipuerto, Cachi ofrece muchísimas actividades turísticas, ya sea para relajarse y desconectar, como para tener un viaje bien activo. Entre las más recomendadas se encuentran:

1. Realizar la Ruta del Vino

Cachi es una de las tierras vitivinícolas de Salta y cuenta con Ruta del Vino más alta del mundo. A más de 2.400 msnm., se producen vinos exquisitos y únicos por las codiciones ambientales del Alto Valle Calchaquí. Se pueden conocer las bodegas destacadas de la zona y probar las bebidas de gran expresión frutal, color y tipicidad varietal.

Una de las grandes actividade de Cachi es la ruta del vino (Foto: Visit Salta)

2. Conocer el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz

Se trata de un museo ideal para quienes disfrutan la historia de antiguas civilizaciones, ya que cuenta con más de 5.000 piezas de gran valor arqueológico. El recorrido permite conocer la vida de los pueblos originarios, sus costumbres y las herramientas u objetos que utilizaban.

3. Turismo de aventura en la montaña

Se puede disfrutar del imponente Nevado de Cachi a unos 6.380 msnm. Se trata de la motaña más alta de la región y uno de los picos más elegidos para hacer motañismo, hay rutas de diferentes dificultades. Es clave para conocer paisajes únicos.

También se puede hacer trekking, overlanding, turismo arqueológico, mountain bike, cuatriciclo, travesías 4x4 y recorridos de observación de flora y fauna. Las actividades suelen tener diferentes duraciones y grados de dificultad.

Cerca de Cachi se encuentra el Parque Nacional los Cardones (Foto: Visit Salta)

4. Recorrer el casco histórico y disfrutar de su gastronomía

La plaza principal es uno de los puntos que deben conocerse: cuenta con una pequeña feria de productos artesanales. Se encuentra rodeada de arquitecturas patrimoniales como casas de adobe, la antigua Iglesia San José —que tiene techos de madera de cardón—; también está cerca el Museo Arqueológico, los hoteles y bares del pueblo.

Entre las diferentes estructuras coloniales, hay restaurantes donde se pueden disfrutar de las comidas tradicionales salteñas como humitas, tamales, locro o empanadas. De postre se pueden probar la clásica mazamorra, el turrón salteño, el dulce de cayote y cuaresmillo. También hay heladerías con gustos de helados regionales como el helado de dulce de cayote y nuez, algarroba, Malbec a la crema y de mistela.