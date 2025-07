¿En que provincia Argentina hay “ovni puerto” y quién lo construyo?

Dónde hay un ovnipuerto en la Argentina

Hay un sin fin de leyendas y relatos urbanos de personas que vieron a objetos no identificados volando, conocidos como OVNIS, sobre el cielo a grandes velocidades y con formas muy extrañas. Algo que provocó que en el norte de la Argentina se decida construir una pista de aterrizaje para todos aquellos visitante que decidan detener su marcha y hacer turismo. Una que fue construida hace casi 20 años.

En las provincias del norte argentino se repiten de gran manera los relatos que exponen la presencia de luces de diferentes colores que aparecen por las noches. Algunos señalan que son aviones que circulan por los cielos, pero otros sostienen que su forma se escapa a lo conocido y se animan a señalar que son objetos de otros de lugares muy lejanos. Viajeros que pasan por el planeta tierra y que poco se sabe el propósito de su visita.

"¿Sabías que a un loquito suizo se le ocurrió que VENÍAN OVNIS a Cachi y en 2008 construyó un OVNIPUERTO a 2600 msnm?", expresó Guido Rodríguez, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El autor de esta obra tan particular es Werner Jaisli que llegó a la provincia de Salta desde Suiza en el 2008 después de que recibiera un mensaje por parte de seres de otro planeta pidiendo una pista aterrizaje. No dudó y puso en marcha un plan que tiene una extensión de casi cuatro cuadras.

Se trata de una construcción que se compone de 12 estrellas, pero la más grande mide más de 36 metros de diámetro y que se encuentra alineada con el cielo. Lo particular de esta estructura es que se realizó con piedras y un gran trabajo manual. En el presente queda una más por construir, sin embargo el suizo desapareció en el 2019. Algunos lugareños señalan que viajó a Bolivia para realizar una obra similar. Otros que simple se esfumo como si se hubiese ido de viaje.

Este "ovnipuerto" se encuentra administrado por la Municipalidad de Cachi y está en pleno recorrido de la Ruta Nacional 40 que atraviesa el país de norte a sur. Además, es un lugar de fácil acceso porque desde Salta Capital se ubica a menos de cuatro horas de viaje en automóvil. Un lugar ideal para darse una escapada, apreciar algo distinto y disfrutar del paisaje natural que lo rodea.

Las cinco películas que OVNIS que la IA recomienda ver

De acuerdo con una consulta a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, hay cinco películas que una persona debe ver en algún momento de su vida que tienen como temática la presencia de ovnis en el planeta tierra. Algunos son clásicos del cine que despertaron enormes críticas positivas en sus estrenos en la salas de varios países.

La Llegada: una lingüista debe comunicarse con los alienígenas para evitar una guerra. Es posible verla en Netflix.

una lingüista debe comunicarse con los alienígenas para evitar una guerra. Es posible verla en Netflix. E. T, el extraterrestre: la amistad de un grupo de niños y un pequeño extraterrestre que quedó atrapado en la tierra. Es posible verla en Star + y Prime Video.

la amistad de un grupo de niños y un pequeño extraterrestre que quedó atrapado en la tierra. Es posible verla en Star + y Prime Video. Distrito 9: un campamento de refugiados para personas y extraterrestres que deben convivir mientras se resuelve su situación. Es posible verla en Netflix y Prime Video.