Ciudad de México acogerá 18 festivales gratuitos para los aficionados por el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante un evento en la Plaza del Zócalo, en la Ciudad de México, México

Ciudad de México organizará 18 festivales gratuitos para ‌aficionados por toda ‌la capital durante el Mundial, en los que se ofrecerán proyecciones públicas gratuitas, eventos culturales, ferias gastronómicas, y en los que no se servirá alcohol, anunció el miércoles la alcaldesa ​Clara Brugada.

Los ⁠festivales se repartirán por varios ‌distritos de la capital, en ⁠un intento de las ⁠autoridades por llevar el ambiente del torneo más allá de los estadios.

El principal "Fan ⁠Fest", organizado por la FIFA, ​se celebrará en la ‌plaza principal de la ‌capital, el Zócalo.

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"Queremos que la ciudad ⁠sea una gran tribuna, que el Mundial se viva en comunidad, en familia y en las calles", ​dijo ‌Brugada.

Siete de los recintos de los "Fan Fest" retransmitirán todos los partidos del Mundial durante los 39 días que dura el torneo, ⁠mientras que los 11 restantes mostrarán los partidos clave, incluidos los que dispute México.

Brugada añadió que los festivales contarán con pantallas gigantes, conciertos, competiciones deportivas, arte público, espectáculos familiares, juegos tradicionales y ‌talleres.

La oferta gastronómica contará con comida callejera mexicana, ferias del maíz, ferias de helados y productos de las comunidades locales e indígenas.

La Ciudad de México ‌es una de las 16 ciudades anfitrionas de México, Estados Unidos y Canadá para ‌la Copa ⁠del Mundo ampliada a 48 equipos, que se celebrará ​del 11 de junio al 19 de julio.

Con información de Reuters