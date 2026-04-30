Milo J y la voz de Mercedes Sosa lograron un nuevo hito para el folklore argentino: "Colaboración"

Una colaboración de Milo J y Mercedes Sosa fue nominada a los Gardel.

Milo J incluyó en una de las canciones de su último disco la voz de Mercedes Sosa y, gracias a la tecnología, permitió que la "Cantora" recibiera una nominación a los Premios Gardel a casi diecisiete años de su muerte. Se trata del clásico Jangadero, una pieza central en el álbum La Vida era Más Corta (2025) que está en la categoría Mejor Colaboración.

Esta decisión de CAPIF destaca el valor artístico y técnico de una unión póstuma con Mercedes Sosa, en la que la máxima referente del folklore nacional se integró con naturalidad en el universo sonoro de uno de los exponentes de la música urbana actual.

El disco donde se incluye este tema, titulado La vida era más corta, es una obra ambiciosa que viaja a través de 15 canciones por un abanico de estilos que van desde el trap y la murga atravesados por el folklroe como género predominante. Esta versatilidad permite que el álbum no solo sea una pieza de vanguardia, sino también un registro de la riqueza rítmica argentina.

Al rescatar la esencia de la cantora y situarla en un contexto de producción moderno, el artista de Morón tiende un puente histórico que valida la vigencia de nuestra identidad cultural en los tiempos del streaming y las redes sociales.

Milo J y La Sole.

Además de la presencia estelar de Mercedes Sosa, el álbum cuenta con un elenco de colaboradores de primer nivel que refuerzan su carácter federal y transgeneracional. Participan figuras emblemáticas como Los Carabajal y Soledad Pastorutti, el prestigio internacional de Silvio Rodríguez, y la fuerza de artistas contemporáneos como Trueno, Akrilla y Paula Prieto.

Quién es Little Boogie, el rapero que colaboró con Milo J

A los 25 años, el rapero Little Boogie, oriundo de Sarandí, se afianza como una figura relevante en la escena urbana actual. Su visibilidad creció tras participar en el festival Lollapalooza y colaborar con artistas como DILLOM y Milo J.

En la actualidad, el músico es tendencia por el estreno de Voy a dispararme, una colaboración junto a Milo J que funciona como adelanto de su próximo álbum. La relación entre ambos se profundizó luego de que el artista de Avellaneda participara como telonero en los conciertos de Milo en el Movistar Arena y el Estadio Vélez Sarsfield.

La canción comienza con un fragmento de la voz de Rodrigo Bueno, conectando la propuesta con la cultura popular argentina. Este lanzamiento perfila el nuevo disco de Little Boogie como uno de los trabajos más anticipados del año.