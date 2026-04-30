Así sería el estadio de All Boys techado, según la Inteligencia Artificial

El Estadio Islas Malvinas de All Boys es un baluarte de Floresta con más de 60 años de historia.

El Estadio Islas Malvinas es la casa del Club Atlético All Boys y representa el corazón identitario de su barrio. Desde su inauguración en 1963, el recinto ha transformado su fisonomía, pasando de los tablones de madera a una estructura de cemento adaptada a las exigencias del fútbol nacional. Ahora, la Inteligencia artificial mostró cómo sería si fuera techado.

El recinto deportivo se erige actualmente en el predio delimitado por las calles Mercedes, Miranda, Chivilcoy y la avenida Jonte y su inauguración oficial tuvo lugar el 28 de agosto de 1963, en un encuentro frente a Deportivo Riestra. Antes de establecerse definitivamente en este sector de Floresta, la institución transitó por otros campos de juego ubicados en Gaona y Segurola (1913) y en la intersección de Segurola y Morón (1924).

Como bien repasó la IA Gemini, a lo largo de las décadas, la infraestructura del estadio acompañó el crecimiento del "Albo" mediante hitos constructivos fundamentales.

Tribunas originales: En sus inicios, el recinto contaba con dos estructuras de madera situadas sobre las calles Mercedes y Miranda.

En sus inicios, el recinto contaba con dos estructuras de madera situadas sobre las calles Mercedes y Miranda. Cabecera Chivilcoy: En el año 1982 se inauguró la tribuna de cemento "Fernando Sánchez", lo que marcó el inicio del reemplazo de los antiguos tablones.

En el año 1982 se inauguró la tribuna de cemento "Fernando Sánchez", lo que marcó el inicio del reemplazo de los antiguos tablones. Tribuna Miranda: En 2001 se concretó la construcción de la nueva grada de hormigón sobre dicho sector.

En 2001 se concretó la construcción de la nueva grada de hormigón sobre dicho sector. Tribuna Jonte: La estructura denominada "Casa de Altos" fue finalizada en 2006, ampliando significativamente la capacidad de plateas y sectores generales.

La estructura denominada "Casa de Altos" fue finalizada en 2006, ampliando significativamente la capacidad de plateas y sectores generales. Iluminación: El primer sistema lumínico se estrenó el 16 de abril de 1964, permitiendo el desarrollo de competencias nocturnas desde entonces.

Actualmente, el estadio posee una capacidad aproximada de 12.199 hinchas. Además del campo de juego de dimensiones profesionales, cuenta con instalaciones complementarias que incluyen cabinas de prensa, sala médica y gimnasio.

Así sería el estadio de All Boys techado, según la IA Gemini

Descripción de la obra

La intervención se divide en tres ejes fundamentales para garantizar la coherencia arquitectónica y funcional:

Cerramiento perimetral y unión de tribunas: Se eliminan los claros existentes en las esquinas para generar un anillo continuo de gradas. Esto permite una distribución más eficiente del público y una estética de "estadio europeo".

Se eliminan los claros existentes en las esquinas para generar un anillo continuo de gradas. Esto permite una distribución más eficiente del público y una estética de "estadio europeo". Cubierta autoportante: Instalación de una estructura metálica ligera con paneles de policarbonato translúcido y secciones de aluminio. El diseño es de tipo orbital, lo que permite proteger al 100% de los espectadores sin necesidad de columnas que obstruyan la visión.

Instalación de una estructura metálica ligera con paneles de policarbonato translúcido y secciones de aluminio. El diseño es de tipo orbital, lo que permite proteger al 100% de los espectadores sin necesidad de columnas que obstruyan la visión. Modernización de Fachada: En la zona de la calle Mercedes, se integra un nuevo bloque de acceso con terminaciones en vidrio y hormigón visto, manteniendo la identidad visual del club.

Así sería el estadio de All Boys techado, según la IA Gemini.

Presupuesto y plazos estimados

Dada la magnitud de una obra de esta categoría en el contexto de Argentina, se estiman los siguientes valores de mercado para infraestructuras similares:

Presupuesto estimado: Entre USD 25 y 35 millones. El costo varía según la tecnología de la cubierta (fija o retráctil) y la profundidad de la remodelación en los cimientos de las tribunas existentes.

Duración de la obra: Se calcula un tiempo de ejecución de 18 a 24 meses. Se podría trabajar por etapas para no perder la localía de forma permanente, aunque el techado final requeriría un cierre total de aproximadamente 6 meses.

Impacto en la capacidad

La remodelación tendría un efecto positivo significativo en el aforo y la comodidad: