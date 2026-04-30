Un importantísimo actor que supo triunfar en Telefe está internado.

El mundo del espectáculo se vio conmocionado este jueves 30 de abril con la noticia de que Diego Peretti, uno de los actores más prolíficos de Argentina, tuvo que ser internado. Esto ocurrió tras unos exámenes de rutina que arrojaron un problema el corazón, razón por la cual tuvo que ser ingresado y examinado con mayor precisión.

"Salió todo bien, llevamos tranquilidad", explicó la periodista Maribel Leone en El Observador, al momento de dar la noticia. Sumado a ello comentó que el artista, recordado por su papel de Emilio Ravenna en Los Sumiladores, se fue "a hacer un estudio de chequeo del corazón y en el día de ayer fue internado, le colocaron un stent”.

Diego Peretti está internado, pero fuera de peligro.

¿Qué le pasó a Diego Peretti?

La trabajadora de prensa contó que sus fuentes le indicaron que "el diagnóstico es una cardiopatía isquémica" y que cursa una internación "en el ICBA, muy bueno y muy conocido". En ese sentido, indicó que "va a tener que guardar reposo unos días", algo que repercutió en su trabajo: "Tengamos en cuenta que está haciendo El jefe del jefe y tuvieron que suspender por esta semana”.

Aún así, advirtió que la próxima semana volverá a los escenarios: "Uno se asusta, pero para los médicos una angioplastía es bastante simple". Por otra parte, expuso que "el 8 de mayo tiene funciones" y que "les va súper con Federico D´Elía". Es pertinente señalar que hace poco más de una semana salió a la luz el trailer de Lo dejamos acá, la película que se estrenará en Netflix en septiembre, que tiene como protagonistas tanto a Diego Peretti como a Ricardo Darín.