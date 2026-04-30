Denunciaron a un jefe de la Policía por presunta violencia de género: fue apartado y se le retiró el arma

En un nuevo escándalo que sacude a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz, un jefe policial de la localidad de Caleta Olivia se encuentra bajo investigación por un presunto hecho de violencia de género, en un caso que ya activó los protocolos internos y judiciales correspondientes. El efectivo fue apartado de su cargo, por lo que también se le retiró su arma reglamentaria.

De acuerdo a información del medio ADN Sur, la denuncia fue realizada por un propio sargento de la fuerza, quien activó de inmediato los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones. "Se actuó conforme a lo establecido, priorizando la protección de la denunciante y el resguardo del proceso”, señalaron voceros vinculados al caso.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo que aún no trascendieron detalles específicos sobre las circunstancias denunciadas. Sin embargo, se confirmó que distintas áreas especializadas están interviniendo para acompañar a la víctima y garantizar su seguridad.

El caso generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la fuerza, especialmente por tratarse de un integrante de rango jerárquico. Este tipo de situaciones vuelve a poner en discusión las dinámicas internas en estructuras verticales, donde la subordinación puede dificultar la denuncia y exposición de hechos de esta naturaleza.

Mientras avanza la investigación judicial, desde la institución remarcaron que se continuará actuando con prudencia y bajo estricta reserva, a fin de no entorpecer el proceso. La prioridad, indicaron, es garantizar transparencia en el procedimiento y protección integral para la denunciante. Por ahora, el futuro del jefe policial denunciado quedará supeditado al avance de la causa y a las conclusiones que arroje la investigación en curso.

Se negó a declarar el acusado de golpear y violar a su expareja en Pilar: la violencia quedó registrada en redes

El hombre acusado de golpear, abusar sexualmente y amenazar de muerte a su pareja se negó a declarar este miércoles ante la Unidad Fiscal N° 14 Descentralizada departamental del municipio bonaerense de Pilar. Se trata de Federico Nicolás Balbuena, de 34 años, quien rechazó hablar con la fiscal Marcela Simería sobre las agresiones y torturas que denunció la victima haber recibido en los últimos meses de manera sostenida.

Ante la presentación de más pruebas sobre los ataques, la fiscal resolvió detenerlo este fin de semana. Simería consideró que el material que sumó la mujer permite dar cuenta de manera irrefutable la violencia de la que fue víctima por parte de Balbuena. De esta manera, desde su casa ubicada en un country de Luján, el acusado fue trasladado hacia la comisaría sexta de Pilar junto a efectivos de la Policía Bonaerense. El sujeto se encontraba oculto e intentando evadir a las autoridades, aunque finalmente debió entregarse.

Pese a que el acusado no declaró, la investigación de la causa avanza en gran parte con las entrevistas que dio la mujer en la televisión y su declaración en sede judicial, además del análisis de las imágenes aportadas por ella misma. De acuerdo a Infobae, se trata de una serie de capturas de cámaras de seguridad.

Balbuena quedó imputado por el delito de "lesiones agravadas por ser en contexto de género y abuso sexual con acceso carnal" y, si bien, ahora permenece detenido, la historia de maltrato que cuenta la víctima inició hace más de cinco años y se agravó al finalizar la relación en septiembre de 2024.