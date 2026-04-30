Cómo funcionará el transporte público el feriado por el viernes 1° de mayo en AMBA: así es el servicio de colectivos, subtes y trenes

Cómo funcionará el transporte público este 1° de mayo.

El viernes 1° de mayo se celebra en la Argentina el Día del Trabajador, un feriado nacional inamovible que este año conforma un fin de semana largo de tres días. Como ocurre habitualmente en estas fechas, la actividad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá reducida, con impacto directo en los servicios y la movilidad cotidiana.

En ese contexto, quienes deban trasladarse durante la jornada deberán planificar sus viajes con anticipación. El funcionamiento del transporte público tendrá modificaciones importantes respecto de un día hábil, con menos frecuencia y horarios adaptados, lo que puede generar mayores tiempos de espera, especialmente en horas pico o zonas con menor oferta.

Cómo funciona el transporte público este Día del Trabajador

Durante el feriado, los colectivos circularán con un cronograma similar al de domingos y feriados. Esto implica una reducción en la cantidad de unidades en la calle y, por lo tanto, intervalos más largos entre cada servicio. En líneas generales, la frecuencia será menor durante toda la jornada. En el caso de los trenes del AMBA, también operarán con servicios reducidos y horarios especiales. Las distintas líneas funcionarán con menos formaciones que en un día laboral, lo que puede afectar la capacidad y generar demoras en algunos ramales, sobre todo en los horarios de mayor demanda.

Los colectivos tendrán menor frecuencia

Por su parte, el subte y el premetro en la Ciudad de Buenos Aires tendrán un esquema de feriado. Las primeras formaciones comenzarán a circular alrededor de las 8 de la mañana, mientras que las últimas salidas estarán previstas entre las 21:30 y las 22:30, dependiendo de la línea. De este modo, las seis líneas (A, B, C, D, E y H) y el Premetro estarán operativos, aunque con menor intensidad.

Qué se conmemora el 1° de mayo

El 1° de mayo es una fecha clave en la historia del movimiento obrero, ya que conmemora la lucha de los trabajadores por conquistas esenciales como la jornada laboral de ocho horas, mejores condiciones de trabajo, remuneraciones justas y mayor seguridad en el empleo. Este día destaca la importancia de la acción colectiva para mejorar la calidad de vida de quienes trabajan y ha inspirado numerosas reivindicaciones sociales a lo largo del tiempo.

El Día del Trabajador tiene su origen en 1886, cuando miles de trabajadores en Estados Unidos llevaron adelante una huelga para reclamar la implementación de la jornada laboral de ocho horas, en una época en la que era común trabajar entre 12 y 16 horas diarias en condiciones muy desfavorables. Por este motivo, es una jornada de enorme reflexión sobre los derechos del obrero.