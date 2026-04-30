Lali Espósito habló sobre su presente y la importancia de lo popular.

Lali Espósito utilizó sus redes sociales para compartir un extenso texto con motivo del primer aniversario del lanzamiento de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama. La artrista analizó su obra en función de lo que significó a nivel colectivo y social, y reivindicó su amor por "lo nacional y popular".

En su publicación, la artista hizo una reflexión sobre las influencias que dieron forma a este trabajo y destacó lo que significó tanto en su vida personal como en el plano colectivo. "Este disco me enseñó a hacer algo poderoso con la mierda. Con aquello que genera impotencia. Con la apatía de época", comenzó Espósito en su descargo.

Para Lali, este álbum representó un proceso de maduración y una búsqueda estética que logró conectar con su audiencia desde un lugar de mayor crudeza y honestidad. "Estas canciones, el mundo visual y el corazón del álbum están atravesados por lo colectivo, la energía viva, el valor de la grupalidad, la identidad, la diversidad y el amor por lo nacional y POPular", siguió la artista.

Lali reflexionó sobre la importancia de que el arte no sea algo aislado, sino que esté íntimamente conectado con la realidad social del país. Además, la voz de Fanático aludió al crecimiento exponencial que este material significó en su carrera: "Su título es una advertencia a la que la gente respondió llenando cada show y recorriendo el tremendo camino que hicimos todo el año hasta llegar a River".

Lali, en vivo.

Lali, a sus colegas por lo vivido en esta era

"Quiero agradecer a las personas que laburan en este proyecto poniendo sus ideas, su tiempo, su talento y su amor. A los de siempre y a los que se sumaron para atender al demonio. Gracias por ser esta tremenda familia artística que son!", escribió Lali. Y cerró: "Aguante el pop. El de verdad. Aguante nuestra inigualable música argentina. Aguante ustedes! Gracias por escuchar este álbum. Gracias por venir a cada show!".

Sandra Mihanovich contó todo de su colaboración con Lali

Durante una entrevista en el canal de Martín Cirio, Sandra Mihanovich rememoró la convocatoria que recibió de Lali Espósito para sumarse a uno de sus conciertos. El motivo del encuentro fue la interpretación conjunta de Soy lo que soy, la emblemática pieza que Mihanovich popularizó en los años 80.

"Yo ya había dicho 'Me encantaría cantar Soy lo que soy con Lali'. Me parecía un desafío copado y potable. Lali es una persona empoderada que puede cantar esa canción con conocimiento de causa. Cuando me invitó fue una fiesta", comentó Mihanovich.