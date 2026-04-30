Quién es la esposa de Dante Gebel: así es Liliana Gebel y a qué se dedica

En los últimos años, desarrolló “Consejería Integral 360”, un proyecto enfocado en el crecimiento personal desde una mirada multidisciplinaria

El nombre de Dante Gebel volvió a instalarse en la agenda pública argentina ante la posibilidad de un salto a la política. En ese contexto, también crece el interés por su entorno más cercano, especialmente por Liliana Gebel, su compañera de vida y figura clave en su trayectoria personal y espiritual.

La historia de amor entre Dante Gebel y Liliana Gebel

La relación entre Dante Gebel y Liliana Gebel se remonta a comienzos de la década del 90. La pareja contrajo matrimonio en 1990, un año que también marcó el inicio de un proyecto compartido: un programa de radio cristiano dirigido a jóvenes. Ese punto de partida no solo consolidó el vínculo personal, sino que también dio forma a un camino ministerial conjunto.

Con el paso del tiempo, la familia creció con la llegada de sus cuatro hijos: Brian, Kevin, Jason y Megan. A lo largo de más de tres décadas, la pareja sostuvo una vida familiar activa mientras desarrollaba una fuerte presencia en el ámbito religioso, tanto en Argentina como en el exterior.

Quién es Liliana Gebel y cuál es su verdadero nombre

Detrás del perfil público de Liliana Gebel hay una historia personal que incluye un cambio de identidad: su verdadero apellido es Moya Molina, que modificó tras casarse. Sin embargo, su rol trasciende ampliamente el de esposa de una figura mediática.

Se trata de una líder religiosa, autora y consejera con un perfil propio. En distintos espacios se presenta como especialista en consejería bíblica y bienestar integral, combinando herramientas vinculadas a la salud emocional, física y espiritual. Su actividad no solo se limita al ámbito pastoral, sino que también abarca la formación y el acompañamiento personal.

A qué se dedica Liliana Gebel en la actualidad

En los últimos años, Liliana Gebel impulsó su propio proyecto bajo el nombre “Consejería Integral 360”, una propuesta orientada al desarrollo personal desde múltiples dimensiones. Según su presentación profesional, cuenta con formación en áreas como nutrición, medicina funcional y bienestar emocional.

Además, suma conocimientos en disciplinas como neuro-oratoria, microexpresiones, lenguaje corporal y comunicación no violenta. También se destacan habilidades vinculadas a la asesoría de imagen y maquillaje profesional, lo que refuerza su enfoque integral.

Su perfil en LinkedIn la ubica como “Senior Pastor” de la iglesia River Church Anaheim desde abril de 2009, institución que lidera junto a su esposo en California, Estados Unidos.

El rol de Liliana Gebel en la vida pública

El vínculo entre Dante Gebel y Liliana Gebel comenzó a principios de los años 90 y se formalizó en 1990 con su matrimonio.

Desde los inicios, Liliana Gebel formó parte activa del proyecto que encabeza Dante Gebel, especialmente en el trabajo con jóvenes dentro del ámbito cristiano. Con el traslado de la familia a Estados Unidos hace más de una década, ambos consolidaron su liderazgo en River Church, ubicada en Anaheim.

Su presencia también se hizo visible en eventos multitudinarios. En uno de ellos, realizado en el estadio de River Plate, protagonizó un momento destacado cuando el cantante Ricardo Montaner le dedicó la canción “Tan enamorados”, como gesto de su esposo.

Además, mantiene vínculos con figuras del espectáculo y la comunicación. En sus redes sociales se la ha visto junto a personalidades como Julián Weich y Manuel Wirzt, quienes participaron en actividades vinculadas a su iglesia en Estados Unidos.