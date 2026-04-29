Preocupación por la salud de Nacha Guevara: "Tuvo dos episodios"

Preocupa la salud de Nacha Guevara: debió cancelar las funciones de su espectáculo en el Cervantes.

Nacha Guevara debió suspender las funciones programadas de su espectáculo Nacha y Favero, en el Teatro Nacional Cervantes, y en las últimas horas trascendieron las razones de salud que mantienen a la actriz bajo estrictos cuidados médicos.

Al aire de Intrusos (América TV), el periodista Camilo García reveló cuál fue el problema que aquejó a Nacha Guevara y por el que se debieron levantar las funciones de su espectáculo ya agotado. "Tuvo dos episodios de pico de presión", lanzó Camilo. Y agregó: "Le tomaron la presión dos veces en medio de los ensayos y el médico le dijo 'no estás para soportar todo este estrés'. La está pasando bastante mal".

Luego contextualizó el escenario y reveló que tanto Nacha como Alberto Favero iban a hacer el espectáculo porque necesitaban generar ingresos: "Alberto Favero está mal porque necesitaba trabajar, facturar". Segundos después reforzó el diagnóstico de Nacha: tiene la presión alta.

Un secreto a voces: la "pica" de espectáculos que habría disparado la presión de Nacha Guevara

El informe no quedó solo en datos sobre la salud de Nacha Guevara, sino que Camilo García deslizó un rumor sobre lo que habría sido la gota que colmó el vaso: "Algunos dicen que está odiada con La Revista del Cervantes y que en realidad lo que quería era quedarse con ese lugar y no tener que ir solo los miércoles".

De todas maneras, este dato fue enmarcado como una especulación. Lo cierto es que el ciclo de siete miércoles de Nacha y Favero se canceló definitivamente y sin una fecha estimada de retorno a los escenarios. El espectáculo iba a ser un recorrido histórico por su repertorio que es una marca indeleble en la memoria musical argentina. "Nacha Guevara y Alberto Favero se reencuentran en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes para cantar y contar la historia detrás de las canciones que acompañaron sueños, luchas, amores y pérdidas", decía la gacetilla del espectáculo que no llegó a brillar en el Cervantes.