Nacha Guevara habló de la Ley de Glaciares y se sacó contra los diputados: "Enfermedad terminal"

Nacha Guevara habló sobre la reforma a la Ley de Glaciares.

Nacha Guevara utilizó sus redes sociales para manifestar un firme rechazo hacia los diputados que respaldaron la reforma de la Ley de Glaciares, advirtiendo sobre las graves consecuencias ambientales que esta decisión tendrá para Argentina. Con un mensaje cargado de preocupación, la artista señaló que estas modificaciones debilitan la protección de las reservas hídricas más críticas del país

La reforma fue aprobada por amplio margen en la Cámara de Diputados; tras una sesión que se extendió por casi 12 horas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. El proyecto impulsado por el oficialismo obtuvo media sanción con 137 votos a favor, mientras que la oposición sumó 111 votos en contra y se registraron 3 abstenciones.

"Quiero decirle algo a los que hoy aprueben la Ley de Glaciares: cuando pase el tiempo y estén muriendo, de alguna enfermedad terminal tal vez, les deseo que recuerden este día en que levantaron la mano porque lo que hacen hoy, cuando aprueban esta ley, no tiene perdón", soltó Nacha Guevara a través de sus redes sociales cuando la ley aún estaba en debate.

Por qué la reforma de la Ley de Glaciares es perjudicial para el país

Uno de los puntos centrales de las críticas a esta reforma se basa en la pérdida del carácter nacional de la normativa, ya que al delegar en las provincias la potestad de decidir qué áreas proteger, se rompe con la uniformidad de los presupuestos mínimos ambientales garantizados por la Constitución. Esta descentralización expone a los glaciares a los conflictos de intereses locales, donde las presiones por desarrollar actividades productivas inmediatas suelen primar sobre la conservación de los ecosistemas a largo plazo.

Nacha Guevara.

Otra peligrosidad es que esta reforma permite que decisiones administrativas arbitrarias puedan excluir zonas del Inventario Nacional de Glaciares, lo que rrestaría relevancia técnica a organismos especializados como el IANIGLA, dejando la supervivencia de nuestras fuentes de agua dulce supeditada a las agendas políticas de turno. Para Nacha, este escenario representa una amenaza directa al patrimonio natural argentino, comprometiendo la seguridad hídrica de las futuras generaciones.

La crítica a la derecha de Nacha Guevara en su espectáculo

La obra de Mario Benedetti constituyó un pilar fundamental en la trayectoria de Nacha Guevara, quien se encargó de traducir la lírica poética y de denuncia del autor uruguayo al formato de la canción popular. Entre las piezas más emblemáticas de este vínculo destaca ¿De qué se ríe?, una composición que Guevara sostiene en su repertorio desde la década del 70 y que volvió a interpretar recientemente durante su presentación en La Carbonera.

La letra de la canción interpela directamente a las figuras de poder, cuestionando la desconexión entre la gestión oficial y la realidad social de los sectores más vulnerables. A través de versos que mencionan la invisibilidad de las "villas miseria" desde los despachos gubernamentales y la efervescencia de los movimientos obreros y estudiantiles, la obra mantiene una vigencia que la artista utiliza para señalar las tensiones del escenario sociopolítico actual.