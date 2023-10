El fuerte motivo por el que Joaquín Levinton lapidó a Fabiana Cantilo y Nacha Guevara: "No saben"

El cantante apuntó sin tapujos contra sus colegas. Joaquín Levinton reaccionó ante las declaraciones de Nacha Guevara y Fabiana Cantilo.

Joaquín Levinton es un cantante de rock que comenzó su carrera en los 90, pero en los últimos años su popularidad creció debido a su paso por el reality show Masterchef Celebrity Argentina. De esa manera, las declaraciones del músico tienen más trascendencia mediática y así se dio con sus recientes dichos sobre Nacha Guevara y Fabiana Cantilo. Ambas artistas se pronunciaron sobre la salud de Charly García y dieron a entender que el cantante estaría incomunicado por su círculo.

García después de su rehabilitación tuvo un profundo cambio de vida y sigue un tratamiento que lo ayuda a estar estable. Al respecto, Nacha Guevara dijo que veía a su amigo como un autómata y que estaba demasiado coartado de su verdadera personalidad por la droga que recibiría. Al mismo tiempo, Fabiana Cantilo dio a conocer que no la dejan ver a Charly y aseguró que se cansó de insistir.

"No sé muy bien qué es lo que se está diciendo, pero Charly está divino. La verdad es que escuchamos todo su disco nuevo. Es impresionante, está buenísimo. De hecho, el otro día fue al estudio y eso lo entusiasma un montón. Está súper. No sé bien qué se dice", dijo Levinton sobre los dichos de Nacha. Y sumó: "Mecha es divina. Son una pareja divina. Lo que sí pasa es que Charly García es bastante huraño, como siempre lo fue. No puede salir mucho a la calle porque es un quilombo. La realidad no es sólo que hay Charly para rato sino que también hay un disco nuevo. Me parece que no tienen la mínima idea de lo que pasa. No iban antes y no van ahora. Tampoco van a ir en el futuro a verlo".

Qué dijo Nacha Guevara de Charly García

La cantante y actriz acudió como invitada a PH, Podemos Hablar y dio a conocer su parecer sobre el actual estado de Charly García. "He cantado unos tangos con él, lo adoro y es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly. Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?", comentó Nacha. Y sumó: "Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!'".

"A veces creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una como él, dejar que cumpla su destino, que sea él. Ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra”, sentenció la exjurado del Bailando. Y cerró: "Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él".