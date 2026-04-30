Monterrey de México finaliza relación con DT argentino Nicolás Sánchez

El club Monterrey finalizó el jueves su ‌vínculo con ‌el director técnico argentino Nicolás Sánchez, cuatro días después de que el equipo culminó su participación en el torneo Clausura del fútbol mexicano y ​de haber ⁠fracasado en su intento por ‌clasificar a la ⁠postemporada.

Sánchez, de 40 ⁠años, fue designado técnico de Monterrey el 2 de marzo, en sustitución ⁠del español Domènec Torrent, ​pero no pudo ‌meter al equipo ‌a la liguilla para buscar ⁠el título y finalizó el torneo en el decimotercer lugar general con 18 puntos, ​fuera ‌de la zona de postemporada, instancia a la que entraron los clubes que ocuparon los primeros ocho ⁠lugares al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

"Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico de nuestro primer equipo, agradecemos a Nicolás su ‌profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del club. Reconocemos en todo momento su identificación con ‌los valores del club y la responsabilidad con la que representó ‌a nuestra ⁠institución", informó Monterrey en un comunicado.

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Bajo la batuta ​de Sánchez, Monterrey registró dos triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

Con información de Reuters