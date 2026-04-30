Qué tan cierta es la historia de los Iphone dorados que Messi regaló en Qatar 2022

Una historia que cada tanto cobra gran importancia en las redes pero que cuenta con un secreto que pocos conocen.

Después de la consagración en Qatar 2022, se mencionó que Lionel Messi le había regalado a cada uno de sus compañeros un iPhone dorado especial. Una versión a la que solo se puede acceder a pedido y por medio de un desembolso más que importante de dinero. Sin embargo, esta historia tan difundida en las redes sociales cuenta con un secreto que muchos no conocen y que cambia bastante lo que sucedió.

“Cuando ganamos el Mundial, una semana después recibí un iPhone dorado. No sabía quién lo había enviado. Entonces Otamendi me llamó y me dijo: “Recibí un iPhone dorado”. Yo dije: “Yo también”. Pero no sabíamos la fuente. Descubrí que todos los jugadores lo recibieron, pero de una fuente desconocida”, expresa una declaración de Rodrigo De Paul a un medio del cual se conoce poco y nada. Las palabras generan cierta fascinación entre los hinchas que no dudan en resaltar la figura del capitán argentino.

La imagen difundida podría ser una editada con el fin de promocionar a la marca que está detrás de este tipo de diseños.

Existe otra declaración que asegura la existencia de estos celulares cubiertos con una funda dorada y que cada uno lleva grabado el nombre de su destinatario. "Fue un honor entregarle 35 iPhone 14 de oro a Lionel Messi para sus compañeros de equipo y personal como regalo por ganar la final de la Copa del Mundo", expresó Benjamin Layons, CEO de iDesign Gold, en su cuenta de Instagram tras compartir una foto con el jugador argentino luego de que recibiera el Balón de Oro 2023.

No obstante, no hay una confirmación alguna de que Lionel Messi haya hecho un pedido para que sus compañeros reciban dicho obsequio. Tampoco existen fotos que permitan confirmar la historia. El medio Sport de España asegura que se trata de una operación del empresario con el fin de darle trascendencia a la marca y elevar su reconocimiento.

"Se trata de un cuento del tío. El 'bulo' habría salido del empresario propietario de la empresa que ofrece dicho servicio, quien habría conseguido que los medios se hicieran eco de su campaña", expresaron desde Sport. Este regalo, que fue cotizado en 200 mil dólares, puede que nunca haya llegado a manos de los jugadores que lograron conquistar el tercer mundial para la Argentina.

De cuántos clubes es dueño Lionel Messi: la lista completa

Está más que claro que Lionel Messi tiene decidido a qué se dedicará cuando se produzca el final de su carrera como jugador, debido a que la compra de clubes en distintas partes del planeta permite pensar que se meterá de lleno en el mundo empresarial vinculado con este deporte. Tras la adquisición del UE Cornellà de la quinta división de España, se generó un listado más que interesante sobre los clubes que le pertenecen al argentino.