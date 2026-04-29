El golazo de penal de Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Arsenal por Champions League

Julián Álvarez volvió a ser clave en Atlético de Madrid y metió el gol del empate ante Arsenal, por la semifinal de la UEFA Champions League.

Julián Álvarez marcó el gol del empate de Atlético de Madrid ante Arsenal, por el encuentro de ida de la semifinal de la UEFA Champions Legue. El crack de la Selección Argentina, que había tenido la chance más clara hasta ese momento, volvió a ser decisivo para el equipo de Diego "Cholo" Simeone.

La "Araña" transformó en gol, con un potente remate cruzado, una mano en el área del inglés Benjamin White. Con este tanto, el exjugador de River Plate y Manchester City alcanzó su décimo gol en la actual Champions League, lo que lo convierte en el mayor goleador del Atlético de Madrid.

En el primer tiempo, el Arsenal se había peusto en ventaja también gracias a un tiro desde los 12 pasos, ejecutado por Viktor Gyökeres, a quien le habían hecho la falta dudosa que el árbitro convalidó tras ser analizada por el VAR.

Julián Álvarez, más cerca del Barcelona: la pista que refuerza su salida de Atlético de Madrid

El futuro de Julián vuelve a quedar en el centro de la escena en Europa. En las últimas horas, un movimiento personal del jugador de la Selección Argentina fuera de la cancha alimentó la posibilidad de su llegada al Barcelona, mientras el delantero atraviesa un gran presente y el Atlético de Madrid busca retenerlo.

En el fútbol moderno, los detalles fuera del campo muchas veces anticipan decisiones importantes. Y eso es exactamente lo que ocurre con "La Araña". Según informó el periodista Emiliano Raggi en TNT Sports México, los hermanos de Julián viajaron a Barcelona para buscar vivienda. El dato no pasó desapercibido, ya que recorrieron zonas como Castelldefels —donde supo residir Lionel Messi— y el barrio de Les Corts, donde se ubica el Spotify Camp Nou.

Este movimiento alimenta una hipótesis cada vez más fuerte: el pase al Barcelona no solo está en carpeta, sino que podría estar más avanzado de lo que se creía. A falta de un mes y medio para que finalice la temporada en Europa, en la dirigencia del club catalán ya reconocieron el deseo de contar con el cordobés, por lo que este movimiento es observado como un guiño.

Barcelona acelera por su gran objetivo

El interés del Barcelona por Julián no es nuevo, sino que viene desde el 2025 y en las últimas semanas tomó otra dimensión. El club catalán lo considera una pieza clave para su renovación ofensiva, especialmente pensando en el recambio generacional.

Con el contrato de Robert Lewandowski cerca de su final y con el delantero polaco acercándose a los 38 años, la dirigencia encabezada por Joan Laporta apunta a incorporar un goleador de élite. En ese contexto, Julián aparece como la prioridad absoluta. Incluso, desde medios españoles aseguran que el Barcelona estaría dispuesto a ofrecer hasta 100 millones de euros para quedarse con su ficha, aunque su cláusula de rescisión en el Atlético asciende a 500 millones.

El proyecto deportivo que lidera Hansi Flick también juega un rol clave: el club busca convencer al argentino con la posibilidad de ser protagonista en un equipo en reconstrucción, pero con aspiraciones de volver a dominar Europa.

La postura del Atlético de Madrid

Del otro lado, el Atlético de Madrid no tiene intenciones de desprenderse de su figura. El presidente Enrique Cerezo fue claro al respecto: considera a Julián un jugador fundamental para el proyecto a largo plazo, sin deseos de dejarlo ir a pesar de que llegue una oferta considerable desde lo económico.

El contrato del delantero se extiende hasta 2030, lo que le da al club madrileño una posición de fuerza en cualquier negociación. Además, bajo la conducción de Diego "Cholo" Simeone, Álvarez recuperó su versión, dejando atrás una racha sin goles y consolidándose como uno de los referentes ofensivos.

Sin embargo, el interés del Barcelona y las señales recientes podrían modificar el escenario. En el fútbol europeo, cuando un club grande decide avanzar, pocas veces retrocede.