Alineado a Trump: Milei se sacó una foto con un portaaviones estadounidense

El presidente Javier Milei viajó a Mar del Plata para participar de ejercicios navales tras la llegada del portaviones estadounidense USS Nimitz, en una nueva muestra de la sintonía con el gobierno de Donald Trump. El mandatario argentino fue acompañado por una escasa comitiva.

Esta actividad está organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina, en aguas del Atlántico Sur, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Los ejercicios incluyen operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de Mar del Plata y Necochea. Esta participación es considerada un gesto clave de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional.

El traslado del mandatario se llevó a cabo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones; su visita coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que forma parte del programa del último día de ejercicios.

Junto al Presidente viajó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, también participarán del evento.

Cómo es el portaaviones Nimitz

El USS Nimitz es uno de los portaaviones más antiguos en servicio activo de la Fuerza Naval estadounidense. Su nombre es un homenaje al almirante Chester William Nimitz, considerado por los estadounidenses una figura central en la victoria del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

El coloso de propulsión nuclear entró en servicio en 1975. Su historia incluye la participación en la Guerra del Golfo (1991) y las invasiones a Afganistán (2001) e Iraq (2003). Desde el punto de vista técnico, es una pieza de ingeniería imponente.

Posee una eslora de 332 metros y un desplazamiento de 87.900 toneladas. Su planta motriz consta de dos reactores nucleares que le permiten alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos y le otorgan una autonomía operativa virtualmente infinita. El costo estimado de construcción de este tipo de naves asciende a los u$s 4500 millones.

A bordo de la nave convive una dotación de 5000 efectivos que operan un ala de combate de más de 65 aeronaves. Entre los modelos que integran el Ala Aérea Embarcada (CVW) 17 se destacan los caza F/A-18E/F Super Hornets y los aviones de guerra electrónica EA-18G Growlers.

La formación se completa con escuadrones de helicópteros MH-60R/S Seahawks, naves de apoyo logístico C-2A Greyhounds y sistemas de defensa con cañones y misiles antiaéreos.

El Nimitz es escoltado por el destructor USS Gridley (DDG 101). Según medios especialistas, no se trata de "evento menor", ya que sitúa el foco de las grandes potencias sobre los pasos australes.

Luego de dejar el Estrecho de Magallanes, el Nimit seguirá su navegación por Argentina, Brasil y Uruguay, antes de su destino final en Norfolk, donde será desafectado tras medio siglo de servicio.

Con información de Noticias Argentinas