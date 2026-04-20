Así es el portaaviones estadounidense a propulsión nuclear Nimitz que llegará a Argentina

El USS Nimitz (CVN-68) llegará a Mar del Plata el próximo 30 de abril.

El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz (CVN-68) llegará a Mar del Plata el próximo 30 de abril. Se trata del buque de guerra más antiguo y emblemático de la Armada de los Estados Unidos.

La nave se encuentra en plena navegación y realiza su última gran misión antes de pasar a la historia naval de su país. En el marco del "Southern Seas 2026", la unidad se encaminaba hace unos días hacia el Estrecho de Magallanes, lo que representa un desafío técnico para un buque de 100.000 toneladas, en un escenario mundial cargado de simbolismos geopolíticos y bélicos.

El viernes 17 arribó a aguas chilenas e hizo una escala en Valparaíso para seguir su rumbo hacia el sur y atravesar el estrecho que separa al continente sudamericano con la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Si bien el USS George Washington realizó una maniobra similar en 2024, no es la primera vez que el Nimitz hace lo mismo; ya lo había hecho en 1987 y esta vez marca el fin de un ciclo que inició hace ya casi 40 años, ya que está previsto su retiro para antes del 2027.

Cómo es el portaaviones Nimitz

El USS Nimitz es uno de los portaaviones más antiguos en servicio activo de la Fuerza Naval estadounidense. Su nombre es un homenaje al almirante Chester William Nimitz, considerado por los estadounidenses una figura central en la victoria del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

El coloso de propulsión nuclear entró en servicio en 1975. Su historia incluye la participación en la Guerra del Golfo (1991) y las invasiones a Afganistán (2001) e Iraq (2003). Desde el punto de vista técnico, es una pieza de ingeniería imponente.

Posee una eslora de 332 metros y un desplazamiento de 87.900 toneladas. Su planta motriz consta de dos reactores nucleares que le permiten alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos y le otorgan una autonomía operativa virtualmente infinita. El costo estimado de construcción de este tipo de naves asciende a los u$s 4500 millones.

A bordo de la nave convive una dotación de 5000 efectivos que operan un ala de combate de más de 65 aeronaves. Entre los modelos que integran el Ala Aérea Embarcada (CVW) 17 se destacan los caza F/A-18E/F Super Hornets y los aviones de guerra electrónica EA-18G Growlers.

La formación se completa con escuadrones de helicópteros MH-60R/S Seahawks, naves de apoyo logístico C-2A Greyhounds y sistemas de defensa con cañones y misiles antiaéreos.

Tareas de ejercicio naval

El Nimitz es escoltado por el destructor USS Gridley (DDG 101). Según medios especialistas, no se trata de "evento menor", ya que sitúa el foco de las grandes potencias sobre los pasos australes.

Luego de dejar el Estrecho, el Nimit seguirá su navegación por Argentina, Brasil y Uruguay, antes de su destino final en Norfolk, donde será desafectado tras medio siglo de servicio. A nuestro país llegará el 30 de abril a Mar del Plata y el presidente Javier Milei fue invitado por el embajador Peter Lamelas para visitarlo.

Previamente, entre el 26 y 30 de este mes, se realizará el ejercicio naval "PASSEX" en la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, que contará con la participación del Gridley y el Nimitz. La visita al portaaviones comenzará en la rampa militar del Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Los invitados volarán hacia el buque a bordo de una aeronave Grumman C-2 Greyhound.