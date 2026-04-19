Magallanes y errores en cadena: Mara Sedini, uno de los puntos débiles del gobierno de Kast

El episodio por el Estrecho de Magallanes dejó al descubierto uno de los principales problemas del gobierno de José Antonio Kast: su estrategia comunicacional. La vocera de la gestión chilena, Mara Sedini, figura clave en la campaña, volvió a quedar en el centro de las críticas tras una serie de errores y polémicas que se acumulan en pocas semanas de gestión y la posicionan como uno de los puntos más débiles del oficialismo.

La escena ocurrió en el Congreso en Valparaíso: ante una consulta directa sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes, la vocera Mara Sedini evitó responder, derivó la pregunta a Cancillería y cerró la conversación de forma abrupta. En un contexto de tensión tras declaraciones de un funcionario argentino sobre la zona, la falta de una respuesta clara desde el Gobierno generó cuestionamientos inmediatos en las redes sociales.

Horas más tarde, fue el canciller Francisco Pérez Mackenna quien debió salir a fijar posición y aseguró que la soberanía chilena sobre el Estrecho es “indiscutible”. Al día siguiente, Sedini explicó que no comprendió la pregunta, una justificación que no logró frenar las críticas.

Los errores en redes

La polémica por Magallanes no es un hecho aislado. En paralelo, la Secretaría General de Gobierno sumó otro episodio que alimentó las críticas. Una publicación en redes sociales sobre la suspensión del IVA en viviendas nuevas fue eliminada minutos después de ser difundida. El motivo fue que contenía errores ortográficos evidentes que rápidamente fueron detectados por usuarios. Entre ellos, una palabra mal escrita en el título del video y fallas en los subtítulos, lo que volvió a poner en discusión el nivel de prolijidad en la comunicación oficial. El episodio, aunque menor en apariencia, reforzó la percepción de improvisación en un área clave.

Semanas atrás, una publicación oficial aseguró que Chile era un “Estado quebrado”, lo que generó ruido dentro del propio gabinete. El mensaje fue posteriormente desmentido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien una contradicción pública dentro del Gobiern