El jefe de gabinete, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno no aumenta el bono para jubilados que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) desde marzo de 2024 porque implicaría un desequilibrio fiscal. En medio de los cuestionamientos a su figura, ratificó el ajuste previsional que lleva adelante el presidente Javier Milei.

En su informe de gestión presentado al Congreso, Adorni respondió a la consulta por el motivo del congelamiento del bono de 70 mil pesos dese hace ya más de dos años. La explicación coincide con la confirmación de que el monto extraordinario a cobrar en mayo seguirá siendo el mismo.

Bono a jubilados sin aumento: la explicación de Adorni

En su respuesta, Adorni sostuvo que el Ministerio de Capital Humano "informa que el refuerzo previsional destinado a los beneficiarios de menores ingresos es una prestación de carácter extraordinario, no contributiva y de naturaleza asistencial, concebida para atender situaciones coyunturales".

"Conforme su diseño normativo, no integra el haber previsional ni se encuentra alcanzado por el régimen de movilidad. La determinación de su monto, continuidad o eventual modificación debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos, condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional", explicó.

Además, destacó que "el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, informa que el impacto fiscal va a depender del momento en que entre en vigencia y hay que analizarlo en conjunto con el beneficio fiscal que implicaría la regularización de los empleados y los programas de nuevo empleo".

El Gobierno oficializó el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados en mayo

El Gobierno oficializó este miércoles el otorgamiento del bono previsional de $ 70.000 en mayo, para jubilados que perciban el haber mínimo y pensionados, mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán por encima de $ 463.000, contemplando la actualización del haber inicial, que debe formalizarse en línea con la inflación de marzo que fue del 3,4%.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo justificó la medida aludiendo al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.

En este sentido, el texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.

El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a: