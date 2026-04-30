Horarios y tv de la fecha 9 postergada del Torneo Apertura 2026

La fecha 9 del Torneo Apertura 2026, postergada en marzo por el paro de la Liga Profesional, finalmente se disputará entre el sábado 2 y el lunes 4 de mayo, y se transformó en la última jornada de la fase regular, la que define los cinco cupos que aún están en juego para los octavos de final y reordena por completo el cuadro de cruces.

El plato fuerte del sábado será a las 18.45 en el Nuevo Gasómetro, donde San Lorenzo recibirá a Independiente en una verdadera final anticipada por la Zona A. Ambos equipos llegan dentro de la zona de clasificación, pero sin garantías: al Ciclón de Gustavo Álvarez le alcanza con un empate, mientras que el Rojo de Gustavo Quinteros también se mete con la igualdad salvo un escenario casi imposible que involucra a Defensa y Justicia goleando por cinco o más en Mendoza. Independiente, además, llega golpeado tras la inesperada caída 2-0 ante Deportivo Riestra, que cortó una racha histórica del Malevo de catorce partidos sin ganar.

También el sábado, Boca visita a Central Córdoba en Santiago del Estero desde las 16.15 con un objetivo claro: ganar para presionar a Estudiantes y quedarse con el primer puesto de la Zona A. El Xeneize de Claudio Úbeda viene de perder su invicto de catorce partidos en la Copa Libertadores y de la goleada 4-0 a Defensa y Justicia, pero deberá administrar minutos pensando en la visita del martes a Barcelona en Guayaquil por la Copa Libertadores.

El domingo, todas las miradas estarán puestas en el Cilindro de Avellaneda. Racing recibe a Huracán a las 16 en una verdadera final por la permanencia entre los ocho de la Zona B. La Academia no gana en el torneo desde el 21 de marzo y llegó a esta jornada noveno, con un solo camino posible: ganar para clasificar sin depender de nadie. La situación se complica todavía más para Gustavo Costas con una baja sensibles confirmadas: Adrián "Maravilla" Martínez sufrió un esguince de rodilla y se perderá el partido decisivo. Una derrota deja al equipo afuera de los playoffs sin importar nada más. El River de Coudet, por su parte, recibe a un eliminado Atlético Tucumán.

La fase regular cerrará recién el lunes a la noche con Vélez ante Newell's en Liniers, en un partido en el que el Fortín todavía conserva chances matemáticas de pelear por el primer lugar de la Zona A. Después, todo será cuenta regresiva para los octavos del fin de semana del 10 de mayo.

Horarios y TV de los partidos de la fecha 9

Sábado 2 de mayo

14:00 - Barracas Central vs Banfield (TNT Sports)

- Barracas Central vs Banfield (TNT Sports) 14:30 - Lanús vs Deportivo Riestra (ESPN Premium)

- Lanús vs Deportivo Riestra (ESPN Premium) 16:15 - Central Córdoba (SdE) vs Boca (TNT Sports)

- Central Córdoba (SdE) vs Boca (TNT Sports) 18:45 - San Lorenzo vs Independiente (TNT Sports)

- San Lorenzo vs Independiente (TNT Sports) 18:45 - Unión vs Talleres (ESPN Premium)

- Unión vs Talleres (ESPN Premium) 21:15 - Platense vs Estudiantes (LP) (ESPN Premium)

Domingo 3 de mayo

13:30 - Aldosivi vs Independiente Rivadavia (TNT Sports)

- Aldosivi vs Independiente Rivadavia (TNT Sports) 16:00 - Belgrano vs Sarmiento (TNT Sports)

- Belgrano vs Sarmiento (TNT Sports) 16:00 - Gimnasia (LP) vs Argentinos Juniors (ESPN)

- Gimnasia (LP) vs Argentinos Juniors (ESPN) 16:00 - Racing vs Huracán (ESPN Premium)

- Racing vs Huracán (ESPN Premium) 16:00 - Rosario Central vs Tigre (TNT Sports)

- Rosario Central vs Tigre (TNT Sports) 18:30 - River vs Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Lunes 4 de mayo

17:00 - Gimnasia (M) vs Defensa y Justicia (ESPN Premium)

- Gimnasia (M) vs Defensa y Justicia (ESPN Premium) 19:15 - Vélez vs Newell's (TNT Sports)

- Vélez vs Newell's (TNT Sports) 21:30 - Estudiantes (RC) vs Instituto (ESPN Premium)

Tabla de posiciones

Zona A

Estudiantes (LP) - 28 pts (+6 dif. gol) Boca - 27 pts (+12) Vélez - 27 pts (+6) Talleres - 25 pts Lanús - 23 pts San Lorenzo - 22 pts (+1) Independiente - 21 pts (+3) Unión - 20 pts (+4)

----------------- Defensa y Justicia - 19 pts (-2) Instituto - 18 pts (-2) Platense - 16 pts (-3) - eliminado Gimnasia (M) - 16 pts (-9) - eliminado Central Córdoba (SdE) - 16pts (-9) - eliminado Newell's Old Boys - 14 pts (-12) eliminado Deportivo Riestra - 10 pts (-7) - eliminado

Zona B