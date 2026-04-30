Viaje en el tiempo: así es el café postal de Buenos Aires que te invita a viajar al futuro.

Existe un café postal en la Ciudad de Buenos Aires que te invita a viajar en el tiempo, al mismo tiempo que disfrutás de un desayuno o una merienda. Además, se trata del primer café postal del país.

"Acá, además de tomar un café con cosas ricas, vas a poder viajar en el tiempo escribiendo una carta a mano sobre papel y siguiendo todo el ritual que se hacía hace mucho tiempo: sobre, sello de bronce y hasta calentar vos mismo el lacre", cuenta el creador de contenido de Vivamos BA.

Se trata de Posdata Café, ubicado en el barrio porteño de Retiro. Ofrece café de especialidad y opciones tanto saladas como dulces, ya sea para el desayuno o para la merienda.

No solamente se puede vivir la experiencia de escribir una carta como antes, sino también de enviarla: podés mandar la carta que quieras a cualquier parte del mundo y cuentan con 90 casillas postales a las cuales se pueden suscribir.

"La creadora de Posdata es una persona muy joven llamada Carolina, una persona que está trayendo de nuevo algo que se estaba dejando de usar", agrega el creador del video.

"En tiempos en donde todo es digital, rápido y efímero, este lugar invita a frenar y a conectarse con uno mismo y con los otros. Incluso tienen una libreta de ahorro en donde en cada visita vas sumando estampillas hasta que lo puedas canjear por café", concluye.

Posdata Café: dirección y horarios