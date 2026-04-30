El Congreso le declaró la guerra a Lula: anuló su veto y redujo la condena de Bolsonaro

Foto de archivo del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva

El Congreso de Brasil dio un duro revés al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva luego de que este jueves revocara el veto presidencial a la ley que buscaba reducir condenas a quienes cometieorn delitos por actos antidemocráticos. Esta jugada de la oposición en el Congreso beneficiará a todos los condenados por el intento de Golpe de Estado a Lula en 2023 y especialmente al ex presidente Jair Bolsonaro, quien podrá ver reducida su pena de prisión que hasta hoy era de 27 años y tres meses. La medida ‌supuso la segunda gran derrota ⁠infligida por los ⁠legisladores a Lula esta semana, después de que el Senado rechazara ayer el ⁠nombramiento del fiscal general Jorge ​Messias para un puesto en ‌el Supremo Tribunal ‌Federal (STF).

El proyecto de ley, aprobado en ⁠diciembre, reducía la pena de prisión de Bolsonaro a poco más de dos años y rebajaba las de ​al menos 190 condenados, según la última evaluación que había hecho el titular del Tribunal Supremo Federal (TSF), Alexander de Moraes, citado por G1. Según indicó ese medio, expertos señalaron que el ex presidente tendría la oportunidad de cambiar de régimen en un plazo de entre dos y cuatro años y pasar a uno semiabierto. El texto también prevé una reducción de la pena de entre uno y dos tercios cuando los delitos se cometen en un contexto de multitud, siempre que el acusado no haya financiado los actos ni haya desempeñado un papel de liderazgo. Ahora corresponderá al TSF recalcular las penas para cada uno de los acusados.

El oficialismo perdió por amplia diferencia, como también le pasó ayer. En el Senado, Lula perdió por 49 votos frente a 24 y en diputados por 318 frente a 144. Durante el debate, el senador derechista Sérgio Moro afirmó que el veto del mandatario era "cruel" y que la reducción era una "cuestión de justicia", al considerar que el Supremo impuso condenas "absurdas" a personas "simples". Del otro lado, Gleisi Hoffmann, diputada del Partido de los Trabajadores y persona de confianza de Lula, afirmó que la medida "atentaba" contra la Constitución y la democracia, "minimizaba" la intentona golpista y permitía que esto sucediera nuevamente en un futuro.

Tras la sentencia, Bolsonaro cumplió unos 120 días de reclusión, pero desde el pasado 27 de marzo el juez le autorizó a pasar al régimen de prisión domiciliaria de forma temporal, mientras se trata de sus problemas de salud.

El Senado de Brasil rechazó al candidato de Lula a la Corte Suprema

El Senado de Brasil rechazó este jueves la postulación de Jorge Messias al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La votación terminó con 42 votos en contra y 34 a favor, lo que supone el primer rechazo a un candidato al Supremo desde 1894. Messias era el candidato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al organismo, por lo que la medida fue descrita como un duro golpe al Gobierno a cinco meses de las elecciones nacionales.

Lula anunció la elección de Messias en noviembre, pero por las tensiones que mantiene en el Senado no lo impulsó como candidato, dado que su bancada es minoría frente a la derecha y a la centro derecha brasileña. Messias, actual abogado general del Estado, es una figura muy próxima a Lula y es el tercer candidato propuesto por el mandatario desde que empezó su tercer mandato en 2023. El postulante llegó a declarar durante ocho horas ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado para presentarse, pedir votos y responder preguntas.