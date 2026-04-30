Congreso de Brasil anula el veto de Lula a proyecto de ley para reducir la condena de Bolsonaro

FOTO DE ARCHIVO-Brasil conmemorará el aniversario del ataque a la democracia del 8 de enero.

El Congreso de Brasil anuló el jueves el veto del ‌presidente Luiz Inácio ‌Lula da Silva a un proyecto de ley que reducía drásticamente la condena de 27 años de prisión impuesta a Jair Bolsonaro por conspirar para dar un golpe de Estado, ​tras haber ⁠perdido las elecciones de 2022.

La medida ‌supuso la segunda gran derrota ⁠infligida por los ⁠legisladores a Lula esta semana, después de que el Senado rechazó el miércoles el ⁠nombramiento del fiscal general Jorge ​Messias para un puesto en ‌el Supremo Tribunal ‌Federal (STF).

El proyecto de ley, aprobado en ⁠diciembre, reducía la pena de prisión de Bolsonaro a poco más de dos años y rebajaba las de ​los ‌condenados por su participación en los disturbios de enero de 2023, cuando los partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon el palacio ⁠presidencial, el STF y el Congreso.

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Lula vetó el proyecto de ley en enero, argumentando que existían pruebas sólidas que respaldaban la condena de Bolsonaro y otros.

Bolsonaro, de 71 años, comenzó a cumplir su ‌condena en noviembre. Inicialmente fue encarcelado, pero actualmente se encuentra bajo lo que las autoridades describieron como "arresto domiciliario humanitario" debido a problemas de salud.

El expresidente, que ‌se ha sometido a varias operaciones quirúrgicas desde que fue apuñalado en el abdomen ‌durante un ⁠acto de campaña en 2018, pasó varias semanas en un ​hospital en marzo debido a una forma aguda de neumonía.

Con información de Reuters