Congreso de Brasil anula el veto de Lula a proyecto de ley para reducir la condena de Bolsonaro

El Congreso de Brasil anuló el jueves el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un proyecto de ley que reducía drásticamente la condena de 27 años de prisión impuesta a Jair Bolsonaro por conspirar para dar un golpe de Estado, tras haber perdido las elecciones de 2022.
La medida supuso la segunda gran derrota infligida por los legisladores a Lula esta semana, después de que el Senado rechazó el miércoles el nombramiento del fiscal general Jorge Messias para un puesto en el Supremo Tribunal Federal (STF).
El proyecto de ley, aprobado en diciembre, reducía la pena de prisión de Bolsonaro a poco más de dos años y rebajaba las de los condenados por su participación en los disturbios de enero de 2023, cuando los partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon el palacio presidencial, el STF y el Congreso.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Lula vetó el proyecto de ley en enero, argumentando que existían pruebas sólidas que respaldaban la condena de Bolsonaro y otros.
Bolsonaro, de 71 años, comenzó a cumplir su condena en noviembre. Inicialmente fue encarcelado, pero actualmente se encuentra bajo lo que las autoridades describieron como "arresto domiciliario humanitario" debido a problemas de salud.
El expresidente, que se ha sometido a varias operaciones quirúrgicas desde que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, pasó varias semanas en un hospital en marzo debido a una forma aguda de neumonía.
Con información de Reuters