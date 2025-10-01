Queda en Córdoba y fue nominada como una de las mejores cafeterías de Sudamérica en una prestigiosa competencia internacional.

Una cafetería ubicada en la provincia de Córdoba fue nominada como la mejor de toda Sudamérica. El local, que además ofrece café de especialidad, fue nominado en el prestigioso concurso internacional The World’s 100 Best Coffee Shops.

Se trata de Cherry Season, que cuenta con dos locales en Córdoba. Uno de ellos está ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 171, Nueva Córdoba, y otro en Rafael Núñez 4401, en Cerro de las Rosas.

Este certamen busca reconocer a las mejores cafeterías del planeta mediante un sistema de votación que combina la opinión del público con la evaluación de expertos. Entre los criterios que se tienen en cuenta, se destacan la calidad del café, la experiencia y habilidades del barista, el servicio al cliente, entre otros aspectos.

Otros aspectos como la innovación, el ambiente y la decoración del lugar, las prácticas de sostenibilidad, la calidad de la comida y la repostería también son importantes para esta premiación.

Cómo votar por tu cafetería favorita para The World's 100 Best Coffee Shops

Las personas pueden votar en esta premiación. Actualmente, se encuentra abierta la primera etapa de votación, donde cualquier persona puede apoyar a su cafetería favorita hasta el 28 de septiembre. Para votar por Cherry Season, simplemente hay que ingresar al link del concurso, seleccionar Argentina, elegir Cherry Season y completar el formulario con nombre y correo electrónico.

El sistema de puntuación combina la opinión del público y la de los expertos. Los votos populares representan el 30% de la puntuación final, mientras que las evaluaciones de los profesionales aportan el 70% restante. Las cafeterías que logren la mayor puntuación combinada serán reconocidas oficialmente como las Mejores Cafeterías del Mundo.